У справі Мангера оголосили відвід судді: розгляд відклали

Гліб Іванов Розслідування 16:52, 16.06.2020 Оновлено: 17:20, 16.06.2020

Адвокати підозрюваного в замовленні та організації нападу на Катерину Гандзюк голову Херсонської обласної ради Владислава Мангера оголосили відвід судді.

Як пояснив адвокат Дмитро Ільченко "Українській правді", розгляд справи відклали на невизначений час. Він додав, що збирається перебувати під судом до 17:00.

"Ми оголосили відвід судді, оскільки при розподілі справи 18 з 20 суддів Печерського суду вилучили з автоматичного розподілу", – зазначив він, додавши, що питання, хто буде головувати на суді, вирішувалося між двома суддями.

За словами Ільченка, Мангеру перед засіданням надали медичну допомогу. Також вони планують звернутися до медиків в Києві, щоб оцінити його стан.

Адвокат заявив, що навіть якщо лікарі скажуть про незадовільний стан здоров'я, Мангер готовий брати участь в судовому процесі.

Нагадаємо, співробітники Служби безпеки України затримали Мангера 16 червня під виконання відповідної постанови слідчого судді Печерського райсуду міста Києва.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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