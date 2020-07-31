У справах Майдану судитимуть ще двох беркутівців

Державне бюро розслідувань України направило в суд обвинувальний акт проти двох бійців київського полку міліції особливого призначення "Беркут". Також завершено розслідування стосовно ще одного беркутівця з Дніпропетровської області.

Про це повідомляється на сайті Офісу генерального прокурора. Йдеться про розслідування злочинів силовиків, скоєних під час Революції гідності.

Колишнім київським правоохоронцям інкримінують незаконне перешкоджання проведенню зборів і мітингів, вчинене групою осіб, перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, яке супроводжувалося насильством, та службове підроблення (ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 365, ч. 1 ст . 366, ч. 1 ст. 28, ст. 340 КК України).

"Слідством встановлено, що 30 листопада 2013 року правоохоронці перевищили свої службові повноваження та затримали учасника мирного зібрання на Майдані Незалежності. В ході затримання до потерпілого застосували фізичну силу, ніж незаконно перешкодили проведенню зборів. Надалі колишні міліціонери склали рапорти про затримання потерпілого, в які внесли завідомо неправдиві відомості", – йдеться в повідомленні.

Також завершено досудове розслідування щодо колишнього бійця "Беркута" Дніпропетровської області.

Його підозрюють в незаконному перешкоджанні проведенню зборів, надання завідомо неправдивих показань і звинуваченні у вчиненні особливо тяжкого злочину зі штучним створенням доказів (ст. 340, ч. 2 ст. 384 КК України).

"За даними слідства, 22 січня 2014 року колишній міліціонер з метою перешкоджання проведенню зборів і мітингів на вул. Грушевського в Києві і для штучного створення доказів вчинення потерпілим злочину, будучи допитаним слідчим в якості свідка, надав завідомо неправдиві показання про те, що потерпілий нібито чинив протиправні дії, а саме брав участь у масових заворушеннях на вул. Грушевського в Києві в січні 2014 року, що не відповідало дійсності", – пояснили в Офісі генпрокурора.

Як повідомляв OBOZREVATEL, по розслідуванню справ Майдану завершені слідчі дії щодо двох колишніх міліціонерів полку особливого призначення "Беркут", яких підозрюють в розгоні і затримання учасників Революції гідності. Ще одному ексберкутівцю вручили підозру.