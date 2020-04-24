У справах Майдану провели 4 слідчі експерименти: що з'ясували

Державне бюро розслідувань провело 4 слідчі експерименти у справі щодо організації умисних вбивств під час Революції Гідності на Майдані.

Про це в п'ятницю, 24 квітня, інформує пресслужба відомства (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

"Слідчі управління з розслідування злочинів, скоєних у зв'язку з масовими протестами в 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань спільно з прокурорами Офісу генпрокурора провели 4 слідчі експерименти в кримінальному провадженні за фактом організації умисних вбивств і заподіяння вогнепальних тілесних ушкоджень учасникам акцій протесту під час Революції Гідності", – сказано в повідомленні.

ДБР провело слідчі експерименти в справах Майдану ДБР

Слідчі дії відбувалися на вулиці Інститутській та Майдані Незалежності. Їхньою метою було уточнити обставини вбивств протестувальників, завдання їм тілесних ушкоджень та скоєння замахів на умисні вбивства з боку правоохоронців.

ДБР провело слідчі експерименти у справах Майдану ДБР

Зазначається, що ДБР отримало додаткову інформацію про місцеперебування правоохоронців, які застосовували щодо учасників акцій протесту вогнепальну зброю та спецзасоби під час подій у центрі Києва 18-20 лютого 2014 року.

ДБР провело слідчі експерименти у справах Майдану ДБР

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше суд відпустив під особисте зобов'язання колишнього бійця спецпідрозділу Внутрішніх військ МВС "Омега" Володимира Косенка, якого підозрюють у вбивстві та пораненні учасників Революції Гідності.