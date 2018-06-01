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У списку 47 осіб: Луценко сказав, чиї вбивства готувалися в Україні крім Бабченка

6.8тЧитати новину російською

Крім замаху на російського журналіста Аркадія Бабченка в Києві, злочинні угруповання планували вбивства ще 47 осіб.

Про це повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко на своїй сторінці в Facebook, відзначивши, більшість людей з цього списку є відомими журналістами з України та Росії.

"Затримання Г. до теракту не знешкодило б загрозу всім цим людям. Імітація вбивства давала можливість отримати додаткову інформацію про список і про замовника. В результаті цієї оперативної комбінації слідство отримало список з 47 осіб, які могли бути наступними жертвами терористів", - написав Луценко , зазначивши, що їм повідомили про небезпеку і зараз організовується їх захист.

"Слідство також отримало важливі докази зв'язків Г. з російськими спецслужбами, про що ми повідомимо пізніше", - додав генпрокурор.

За словами Луценка, за деякі вбивства вимагали до 3 мільйонів.

"Обговорюючи, хто в списку, організатор третій особі сказав, тут і мільйони замало, взяв би і за 3 млн, а в середньому 300 тис. Це цинічний розмова", - розповів генпрокурор в ефірі "Радіо НВ", передає "112 Україна" .

За словами адвоката під час обшуку у Бориса Германа, якого підозрюють в організації замаху на Бабченко, був вилучений телефон.

31 травня суд заарештував Германа на 2 місяці. Захист має намір подавати апеляцію.

Нагадаємо, про нібито вбивство Бабченка стало відомо вночі 29 травня. Повідомлялося, що в нього стріляли, після чого він "помер" в кареті "швидкої допомоги". Інформацію "підтвердили" в поліції, яка опублікувала "фоторобот" ймовірного вбивці.

30 травня на брифінгу в Києві глава СБУ Василь Грицак повідомив, що все це було інсценуванням і мова йде про спецоперацію СБУ по затриманню замовника вбивства журналіста.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні Луценко і Грицак відзвітували перед дипломатами про спецоперацію з Бабченком.

Читайте всі новини по темі "Замах на вбивство Аркадія Бабченка" на сайті "Обозреватель".

Тема
Замах на вбивство Аркадія Бабченка
Особи
Юрій ЛуценкоАркадій Бабченко
Місце
Україна
Об'єкт
Генеральна прокуратура України
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Миценко Андрей
Миценко Андрей
Два дня назад на листочке было 30 фамилий, теперь 47, догадались на другой стороне посмотреть?)))) Подозреваю, что через неделю в списке стенет 450 + один презик)))
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