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У Соловйова зібралися "зсунути" кордон Росії до Києва

1.2тЧитати матеріал російською

На ефірі у топ-пропагандиста Кремля Володимира Соловйова почали обговорювати можливість зсуву кордону Росії до столиці України — Києва.

Першим таку ініціативу висунув скандальний українофоб, директор Центру вивчення країн Близького Сходу і Центральної Азії Семен Багдасаров. Її він озвучив на програмі "Вечір з Володимиром Соловйовим" телеканалу "Росія 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Володимир Соловйов

Володимир Соловйов

Скріншот відео

"І взагалі ми не розуміємо, де кордон України? Мені здається, у мене з географією погано. Я думаю, десь в районі Києва кордон має бути? З тією маленькою частиною, яка буде називатися псевдо-Україна", — сказав неадекватний рупор Кремля.

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Соловйов охоче підхопив його тезу і продовжив розвивати цю тему. "Як з Києвом? Я вважаю, що треба бути послідовними — поляки щиро нас чекають, угорці, румуни", — посміхаючись додав головний пропагандист путінського режиму.

"Наш кордон повинен бути з Польщею в Україні і з Угорщиною", — погодився з ним Багдасаров. Після цього Соловйов глузливо уточнив, що нібито підтримує існування вільної, незалежної України без "нацистів".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
російська пропаганда
Особа
Володимир Соловйов
Місце
Росія
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