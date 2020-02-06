У "Слузі народу" почали збирати підписи за відставку Ситника: опубліковані документи

Нардеп від "Слуги народу" Олександр Дубинський заявив, що почав збір підписів народних депутатів для відставки директора Незалежної антикорупційного бюро Артема Ситника.

Бланки з автографами окремих обранців народу були викладені на його сторінці в Facebook. За твердженням Дубинського, зібрано вже більше 140 підписів.

Артем Ситник "Гордон"

Правда, на фото видно тільки дві сторінки документа і 109 підписантів.

Відзначимо, що 5 лютого Дубинський також повідомив, що Держбюро розслідувань розпочало роботу за його заявою відносно директора НАБУ Артема Ситника.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження проти директора Національного антикорупційного бюро через незадекларований відпочинок.

6 вересня 2019 року Сарненський суд Рівненської області визнав директора НАБУ Артема Ситника винним у адміністративному порушенні під час відпочинку в Рівненській області. Той кілька років поспіль за рахунок одного із бізнесменів відпочивав на елітному курорті.

У грудні минулого року Ситника внесли до реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення.

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