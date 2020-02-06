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7 лютого • оновлено в 08:50
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У "Слузі народу" почали збирати підписи за відставку Ситника: опубліковані документи

3.2т
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Нардеп від "Слуги народу" Олександр Дубинський заявив, що почав збір підписів народних депутатів для відставки директора Незалежної антикорупційного бюро Артема Ситника.

Бланки з автографами окремих обранців народу були викладені на його сторінці в Facebook. За твердженням Дубинського, зібрано вже більше 140 підписів.

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Артем Ситник

Артем Ситник

"Гордон"

Правда, на фото видно тільки дві сторінки документа і 109 підписантів.

Відзначимо, що 5 лютого Дубинський також повідомив, що Держбюро розслідувань розпочало роботу за його заявою відносно директора НАБУ Артема Ситника.

У "Слузі народу" почали збирати підписи за відставку Ситника: опубліковані документи

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Особи
Олександр Дубінський Артем Ситник
Тег
Національне антикорупційне бюро України
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