У Слов'янську чиновники три роки не можуть побудувати житло для переселенців за гроші ЄС

У прифронтових Слов'янську і Краматорську за три роки не змогли облаштувати гуртожитки для переселенців, незважаючи на виділені Євросоюзом виділив кілька мільйонів євро.

Чиновники роками годували європейських колег лише обіцянками. Конфуз в тому, що кругленьку суму видали ще в 2015-му році, а через три роки євро подорожчав, передає ТСН.

В Україні понад півтора мільйона переселенців. Допомогти їм з житлом в першу чергу обіцяли. Євросоюз дав гроші на ремонт п'яти гуртожитків. Заселитися сюди повинні були ще восени 2016 року.

Відзначається, що все, на що спромоглися слов'янські чиновники, маючи на руках 800 тисяч євро - зняти стару дах і поставити нові вікна в одному з гуртожитків для переселенців.

Ще в квітні 2015 го року ЄС виділив Україні гроші на реконструкцію старих будівель. Місцевій владі потрібно було лише знайти фірму-забудовника. Спонсори чекали три роки, терпляче зносили виправдання тутешніх чиновників, які кожен раз переносили терміни, але зараз терпець увірвався. Спонсори говорять, що пора повертати гроші.

"Нам не важливо, як будуть повертатися гроші. Їх просто треба буде повернути. Зараз буде проведено внутрішній аудит. Наші аудитори з'ясують, скільки грошей було видано, скільки не видане. Сума грошей, яка не була використана - буде повернута в бюджет ЄС", - розповів прес-аташе ЄС в Україні Давид Стулік.

За словами місцевих чиновників, офіційно в місті понад 60 тисяч переселенців. Але чому б не допомогти з житлом хоча б 150 сім'ям - грішать то на бюрократію, то на нечесних ремонтників.

"Ми потрапили в пастку. Так вийшло, що використовуючи ProZorro, ми постійно потрапляли в якісь казуси ", - говорить один з чиновників.

Відповідальний за інвестиції міста каже, що кошти в казні. Хоча згадує, що отримали від європейців більше 33 мільйона гривень. Поки недобудови стояли без діла, гроші попід'їдали інфляція. Але хто тепер буде покривати різницю в курсі - слов'янська місцева влада не знає.

Більше шансів заселити людей в три гуртожитки в Краматорську. Одне - майже готове. Ще два куратор проекту обіцяє завершити до кінця квітня. І тоді гроші повертати не доведеться.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше в Києві в гуртожитку для переселенців сталося жахлива НП.