Кабінет міністрів України ще в березні дав дозвіл на роботу мережі торгових центрів "Епіцентр".

Відповідь на запит від ТЦ, підписана прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, виявилася в розпорядженні OBOZREVATEL.

"На ваш лист щодо застосування підпункту 3 пункту 2 постанови Кабінету міністрів від 11 березня 2020 №211 (заборона на роботу суб'єктів господарювання на період карантину, – Ред.) інформуємо, що норми цього підпункту не поширюються на об'єкти торгового і побутового обслуговування населення, які здійснюють торгівлю засобами гігієни, виробами медичного призначення, засобами зв'язку", – ідеться в листі.

По суті, Шмигаль дозволив "Епіцентру" на час карантину бути аптекою та продуктовим магазином. Хоча водночас ТЦ продовжує торгувати товарами господарського призначення, які не визначені постановою КМУ як засоби першої необхідності і підлягають забороні на реалізацію на час карантину.

"З цього приводу звертаю увагу на необхідність проведення дезінфекційних заходів, забезпечення проведення посиленого моніторингу та контролю за виконанням санітарно-епідеміологічних заходів, а також проведення температурного скринінгу", – додано в документі.

Кабмін дав дозвіл на роботу "Епіцентру"

Цікавий момент у документі помітив народний депутат 8-го скликання Борислав Береза. Так запит на роз'яснення від "Епіцентру" надійшов до Кабміну 18 березня 2020 року, відповідь ТЦ надійшла в той же день.

"Індульгенція від Шмигаля. І зверніть увагу, як оперативно відповів наш прем'єр-міністр. 18.03 отримав лист і моментально відповів. Так само завжди, еге ж?" – запитав екснардеп.

Як писав OBOZREVATEL, заступник глави МВС Антон Геращенко заявив, що торговельна мережа "Епіцентр" у карантин може продавати тільки дезінфікуючі засоби, а за порушення обмежень гіпермаркети можуть закрити.

Нагадаємо, як раніше повідомляв OBOZREVATEL, торгову мережу "Епіцентр" іще до скандалу з масками з літака "Мрія" викрили в спекуляції на респіраторах БУК-3 при державних закупівлях. Вартість завищили на 40%.

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