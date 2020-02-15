У Сирії вбитий терорист "ДНР" Сало: з'явилися фото

У мережі з'явилася інформація про знищення в Сирії російського найманця Кирила Сала, який раніше воював в лавах терористів "ДНР" на Донбасі.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан ("Штірліц"). За його висловом, терорист "сходив на концерт Кобзона".

"Сало Кирило з Курської області сходив на концерт Кобзона в Сирії. Квиток коштував 200 рублів. У 2014-2015 воював на Донбасі", - написав Штефан, опублікувавши знімки загиблого найманця.

За даними центру "Миротворець", Сало в 2014-2015 р. служив у саперних підрозділах "ДНР". Також проходив контрактну службу в 45-му полку спеціального призначення ВДВ ЗС РФ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на Донбасі ліквідували терориста батальйону "Схід" на прізвисько "Заур".

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