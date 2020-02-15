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15 лютого • оновлено в 23:08
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У Сирії вбитий терорист "ДНР" Сало: з'явилися фото

2.4т
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У мережі з'явилася інформація про знищення в Сирії російського найманця Кирила Сала, який раніше воював в лавах терористів "ДНР" на Донбасі.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан ("Штірліц"). За його висловом, терорист "сходив на концерт Кобзона".

"Сало Кирило з Курської області сходив на концерт Кобзона в Сирії. Квиток коштував 200 рублів. У 2014-2015 воював на Донбасі", - написав Штефан, опублікувавши знімки загиблого найманця.

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У Сирії вбитий терорист "ДНР" Сало: з'явилися фото
У Сирії вбитий терорист "ДНР" Сало: з'явилися фото
У Сирії вбитий терорист "ДНР" Сало: з'явилися фото

За даними центру "Миротворець", Сало в 2014-2015 р. служив у саперних підрозділах "ДНР". Також проходив контрактну службу в 45-му полку спеціального призначення ВДВ ЗС РФ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на Донбасі ліквідували терориста батальйону "Схід" на прізвисько "Заур".

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Теми
Російсько-український конфлікт Конфлікт в Сирії Війна на Донбасі
Особа
Анатолій Штефан
Місце
Сирія
Теги
терористи "ДНР" ДНР Новини ДНР
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Дубровина Алла
Дубровина Алла
Туда ему дорога, к Кобзону, товарищи!!!
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
а чё это обоз ты понаписовал?где хоть какое то заключение о смерти?ну чушь чушпанская.и для кого это
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Andria Viktor
Andria Viktor
Он же не зря превратился в песок,это и есть достижение его жизни,это не каждому дано.
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