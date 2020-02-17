У Сирії розгромили російську базу: момент потрапив на відео

У мережі з'явилися кадри розгрому штабу російських найманців у західному Алеппо (Сирія). На його території підірвали бойову машину піхоти.

Вона була попередньо замінована й вибухнула в русі. Кадри опублікував ресурс ebaa.news (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Також цим відео поділився на своєму Telegram-каналі офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан (Штірліц). "Знову російських іхтамнєтів намінусували в Сирії та знищили їхній штаб. На Донбас більше не приїдуть", – написав він.

Момент вибуху на російській базі в Алеппо Скриншот відео

Момент вибуху на російській базі в Алеппо Скриншот відео

Крім того, він додав, що сирійським повстанцям вдалося захопити в одному з недавніх боїв російський танк Т-90. Він опублікував фото, зроблені західними кореспондентами, і звернув увагу на промовисту відмінність на борту бойової машини. Саме вона підтверджує її належність до російської армії.

"Сирійські повстанці не тільки відбили в асадитів новітній путінський танк Т-90 на ходу, але й зуміли послати його в бій. Якщо придивитися, на лівому борту добре видно індекс негабаритності Н2200 для перевезення залізницею в Російській Федерації", – написав український офіцер.

Російський танк, захоплений в Сирії AFP

Російський танк, захоплений в Сирії AFP

Російський танк, захоплений в Сирії AFP

Як повідомляв OBOZREVATEL:

раніше в мережі опублікували відео знищення техніки й живої сили армії Башара Асада в Сирії, союзниками якої є російські найманці. Кадри були зняті 4 лютого біля Алеппо та Ідлібу.

Крім того, на північному заході Сирії 14 лютого вдруге за тиждень збили військовий вертоліт Мі-8 армії режиму президента Башара Асада.

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