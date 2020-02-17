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17 лютого • оновлено в 16:18
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У Сирії розгромили російську базу: момент потрапив на відео

4.4т
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У мережі з'явилися кадри розгрому штабу російських найманців у західному Алеппо (Сирія). На його території підірвали бойову машину піхоти.

Вона була попередньо замінована й вибухнула в русі. Кадри опублікував ресурс ebaa.news (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Також цим відео поділився на своєму Telegram-каналі офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан (Штірліц). "Знову російських іхтамнєтів намінусували в Сирії та знищили їхній штаб. На Донбас більше не приїдуть", – написав він.

Момент вибуху на російській базі в Алеппо

Момент вибуху на російській базі в Алеппо

Скриншот відео

Момент вибуху на російській базі в Алеппо

Момент вибуху на російській базі в Алеппо

Скриншот відео

Крім того, він додав, що сирійським повстанцям вдалося захопити в одному з недавніх боїв російський танк Т-90. Він опублікував фото, зроблені західними кореспондентами, і звернув увагу на промовисту відмінність на борту бойової машини. Саме вона підтверджує її належність до російської армії.

"Сирійські повстанці не тільки відбили в асадитів новітній путінський танк Т-90 на ходу, але й зуміли послати його в бій. Якщо придивитися, на лівому борту добре видно індекс негабаритності Н2200 для перевезення залізницею в Російській Федерації", – написав український офіцер.

Російський танк, захоплений в Сирії

Російський танк, захоплений в Сирії

AFP

Російський танк, захоплений в Сирії

Російський танк, захоплений в Сирії

AFP

Російський танк, захоплений в Сирії

Російський танк, захоплений в Сирії

AFP

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
Конфлікт в Сирії
Особа
Анатолій Штефан
Місце
Сирія
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
КИЕВ, 17 февраля. Украине потребуется $100 млрд инвестиций в течение 50 лет, чтобы преодолеть технологическое отставание от соседних стран, таких как Белоруссия или Словакия. Об этом заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов, представляя в понедельник подготовленную правительством стратегию обеспечения экономического роста путем наращивания инвестиций. Он сравнил степень износа основных фондов на Украине и в некоторых граничащих с ней странах. "У соседей: Словакия - 35%, Белоруссия - 38%, Молдавия - 42%. Украина - 62%. Чтобы нам догнать Белоруссию или Словакию, нам нужно $100 млрд инвестиций в течение 50 лет", - цитирует министра украинское издание "Экономическая правда". "Как ни считай, или производительность, или инвестиции, или модернизация основных средств - нам нужны огромные инвестиции", - подчеркивает Милованов. "С 90-х та промышленность, которая нам осталась, по сути, ее проели, - заявил министр экономики Украины. - агро и ITначали восстанавливаться, но в большинстве случаев инвестиций внутрь страны не было. Потому что деньги выводились из Украины или из компаний. Сегодня мы в том состоянии, которое есть следствие этого", - пояснил он. Описывая состояние дел в украинской экономике, Милованов сказал: "Процент высокотехнологичных товаров и услуг в экспорте - 17%, все остальное - это сырье... В перерабатывающей промышленности 3% высоких технологий". "Наша экономика сегодня детехнологизирована. Нам это надо восстанавливать и догонять мир" - сказал он.
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3
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Александрович Валера
Александрович Валера
Не тот нынче Штирлиц пошел
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4
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Украинский Донбасс
Украинский Донбасс
Ну наконец-то хорошая новость, Слава Украине, ну и ребятам сирийцам, которые маска.лей на нитки распускают...
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