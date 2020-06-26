У сім'ї представника ТКГ від Луганщини Горана знайшли гектари дорогої землі під Києвом

Теща представника ТКГ від Луганщини Вадима Горана Раїса Радченко володіє майже трьома гектарами землі в мальовничій курортній місцевості Києва – Пущі-Водиці.

Про це повідомили журналісти Слідство.Інфо. За їхніми даними, протягом кількох останніх років 68-річна жінка придбала у власність численні земельні ділянки в курортній місцевості Києва – Пущі-Водиці.

Їй належить кілька десятків суміжних ділянок загальною площею в майже три гектари. Вони, на думку журналістів, зараз можуть коштувати близько 90 мільйонів гривень.

Земля межує з іншими ділянками, яких всього близько сотні, і вони охоплюють територію в близько 11 гектарів. Крім тещі Горана, значною кількістю ділянок на цій території зараз володіє Олена Давидова, дружина мера міста Костянтинівка Донецької області. Серед інших власників – сім'я колишнього київського природоохоронного прокурора Вадима Гайового, сім'я працівника апарату Верховної Ради Андрія Тарасюка, а також брати Анатолій і Володимир Дроботи. Останній в 2008-2012 роках був депутатом Київської міськради.

Теща Горана станом станом на 2020 рік володіє ділянками, позначеними жовтим кольором Слідство.Інфо

Восени 2017 року Головне слідче управління Генпрокуратури почало розслідування щодо виведення з природно-заповідного фонду та приватизації землі в Пущі-Водиці в 2007-2012 роках. Печерський райсуд Києва в листопаді 2018 і травні 2019 ділянки, які фігурували у провадженні, заарештував. Однак уже в липні минулого року Київський апеляційний суд своїми рішеннями зняв арешт з окремих ділянок. А на засіданні Печерського районного суду Києва 20 лютого поточного року стало відомо, що кримінальне провадження взагалі закрили. Постанову про це в жовтні 2019 го підписав старший слідчий з особливо важливих справ Головного слідчого управління Генпрокуратури Сергій Однолько.

Журналістам вдалося зв'язатися з кількома людьми, яким Київська міська рада у 2009 році безкоштовно передала у власність земельні ділянки в Пущі-Водиці. Серед них – киянка Оксана Купрій. На питання, як вона отримувала землю, жінка відповіла ухильно. "Щось таке було, але конкретно у мене на руках ніяких ділянок немає", – сказала вона.

Також, згідно з рішенням столичної міськради, землю в курортній зоні Києва отримали щонайменше троє родичів Купрій, один з яких – 1930 року народження. Про долю тієї землі вона теж нічого не знає.

На сьогодні її ділянка, а також земля її рідних – у власності тещі Вадима Горана.

Представник в ТКГ в коментарі "Слідство.Інфо" заявив, що землю в Пущі-Водиці його теща купувала за власні кошти, ощо тримані від бізнесу. Він до цього нібито ніякого відношення не має.

Також Горан додав, що на момент покупки цих ділянок в розслідуванні правоохоронців вони не фігурували.

"Вона б ніколи їх не купила, тому що не змогла б: ні один нотаріус не зміг би оформити договір щодо ділянки, де є обмеження, обтяження або будь-який арешт...", – сказав Горан.

Назвати суму, за яку його теща купувала ці ділянки, він відмовився, зазначивши, що це не його справа.

Як дізналися розслідувачі, Раїса Радченко вже багато років пов'язана спільним бізнесом зі своєю дочкою і дружиною екс-прокурора Тетяною Горан – створеним в 2007 році агентством нерухомості "Київпартнер".

Також кілька ділянок, які заарештовували у справі про приватизацію землі в Пущі-Водиці, офіційно належали кооперативу "Жилкомсервіс-2010". За даними аналітичного ресурсу YouControl, Горан керував цим кооперативом з 2015 по 2017 роки. Зараз кооператив очолює людина, пов'язана бізнесом з дружиною і тещею Вадима Горана, а саме Андрій Ковальов. Він був директором фірми Тетяни Горан "Статус Консалтинг", очолював компанію Раїси Радченко "Укрріелсервіс". Компанією "Київпартнер" також керує він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, журналісти Сергій Гармаш і Денис Казанський, а також лікар-травматолог Костянтин Лібстер і юрист, голова ГО "Луганське земляцтво" Вадим Горан увійшли до Тристоронньої контактної групи із врегулювання конфлікту на Донбасі.