У сім'ї був конфлікт: спливли нові деталі про стрільця з мерії Харкова

Батько Олександра Пояркова, який застрелив дружину і влаштував стрілянину в мерії Харкова, не може пояснити мотивів вчинку сина.

Віктор Поярков, який обіймає посаду заступника директора з навчально-виховної роботи Харківського патентно-комп'ютерного коледжу, розповів ТСН про стосунки із сином.

За його словами, з другою дружиною Наталею, як здавалося зовні, Олександр жив дружно. Однак з першою дружиною стрілець розлучився саме через проблеми з алкоголем.

"У нього була перша дружина - вона пішла від нього з сином, тоді Артему (син Олександра Пояркова. - Ред.) було 15 років. Пішла вона тому, що він став зловживати алкогольними напоями і почалися скандали. Потім з'явилася Наталя і начебто вони непогано жили", - розповів Поярков-старший.

У той же час Віктор запевнив, що з сином не спілкувався з великодніх проводів. Тоді востаннє бачив його - і не помітив ані проблем у стосунках із другою невісткою, ані зловживання алкоголем. З Олександром батько не розмовляв через конфлікт.

"Моя колишня дружина, мати Олександра, раптово померла і не встигла написати заповіт про те, щоб передати все майно онукові Артему, як вона планувала. Але вийшло так, що після смерті матері Олександр сказав: "Щоб квартира не була без нагляду, я туди підселю свого пасинка". Це було десь два роки тому. Цього року виникла розмова про цю квартиру і Олександр сказав "Ні, я дітей звідти виганяти не буду". Відтоді я з ними не спілкуюся, навіть коли вони дзвонили мені в день народження, я трубку не взяв", - розповів Віктор Поярков.

Також батько заявив, що Олександр не мав конфліктів з органами влади і не мав приводів до правоохоронних органів. Крім того, стрілець не був причетний до армії, оскільки після строкової служби ще в радянській армії був непридатним для служби.

"Він був слюсарем з ремонту автомобілів і непогано заробляв. Працював у СТО", - додав Олександр.

Як повідомляв OBOZREVATEL, перестрілка трапилася у Харкові в ніч на 20 серпня. Поярков підійшов до будівлі мерії і почав стріляти в повітря. На шум вибіг охоронець. Тоді чоловік вистрілив у нього.

Потім на місце інциденту була викликана поліція. Очевидці розповіли, що нападник буквально впритул розстріляв копа, який втратив свідомість ще до приїзду "швидкої". Зловмисник був застрелений правоохоронцями з табельної зброї.

Потерпілий охоронець перебуває у лікарні в дуже важкому стані.

Пізніше поліція встановила, що перед перестрілкою у мерії чоловік вбив свою дружину.