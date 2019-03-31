У штабі Вілкула заявили про порушення на виборах

Опозиціонери боротимуться проти фальсифікацій і захищати кожен голос, відданий українцями за мир і розвиток.

Спостерігачі від Олександра Вілкула зафіксували більше сотні порушень законодавства на виборчих дільницях по всій країні, – повідомив уповноважений представник Олександра Вілкула в Центрвиборчкомі Владислав Забарський. Він підкреслив, що таким чином влада намагається вплинути на хід виборів.

"Напередодні ми припускали, що влада і всі, хто з нею пов'язаний, намагатимуться спотворити волевиявлення громадян. Наші побоювання підтверджуються. Інформація, яка надходить до нас від спостерігачів, говорить про те, що порушення допускаються за намовою влади і при її потуранні", — сказав Забарський.

Він зазначив, що видно злагоджену роботу спостерігачів від двох кандидатів.

Забарський заявив, що напередодні дня голосування Центральна виборча комісія прийняла рішення, яке може суттєво вплинути на результат виборів.

Олександр Вілкул Надане прес-службою Олександра Вілкула

"Вчора стався кричущий випадок в історії виборчого процесу, коли ЦВК, під покровом ночі, о 23:59, прийняла абсолютно протизаконне рішення. По суті, Центрвиборчком змінив процедуру заміни членів виборчої комісії і створив умови, коли за актом, складеним на ділянці головою комісії, підписаним присутніми спостерігачами і членами комісії, можна визнати, що хтось із членів виборчкому не виконує свої обов'язки. І на цій підставі виключити його зі складу комісії, а на його місце поставити людину, яку запропонує голова. Ми припускаємо, що таким чином влада, що має більшість у комісіях, отримає можливість виключати нелояльних членів виборчкомів", — зазначив представник Вілкула в ЦВК.

За словами Забарського, неконтрольованих членів комісії тепер можуть виключати прямо в момент підрахунку голосів.

"Таким чином вони можуть створити зручні умови для фальсифікації, яка, як відомо, відбувається саме на ділянках", — зазначив він.

За словами Забарського, представники Вілкула абсолютно випадково дізналися про те, що ЦВК планує приймати таке рішення.

"Лише один член комісії під час засідання Центрвиборчкому спробував заперечити. Але йому не дали виступити більше двох хвилин, при регламенті виступу в п'ять хвилин", — розповів Забарський.

За його словами, штаб Олександра Вілкула вже проінструктував спостерігачів і членів комісій щодо того, як діяти, аби не допустити використання такого рішення Центральної виборчої комісії.

"При цьому ми розуміємо, що існує ще й фактор провладних парамілітарних організацій, які можуть залякувати нелояльних влади членів комісій. Ми будемо відслідковувати цей момент. Не можна дати їм реалізувати такий сценарій. Ми будемо чекати закінчення виборів і сподіваємося на те, що здоровий глузд і закон переможуть, а вибір народу України не буде вкрадений", — підсумував Владислав Забарський.

Він вказав також на порушення, пов'язані з організацією виборчого процесу.

"На багатьох ділянках в західних областях дільниці відкрилися невчасно, а бюлетені видаються людям без паспортів. Також незаконно використовуються штампи "вибув" навпроти прізвищ різних кандидатів. По кожному з цих випадків наші спостерігачі склали акти і подали відповідні скарги. Ми будемо домагатися, щоб до початку підрахунку голосів усі факти порушень були розглянуті і по ним були прийняті рішення. При необхідності ми звернемося в суди", — зазначив представник Вілкула в ЦВК.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні проходять вибори президента-2019.

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