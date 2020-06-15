Поліцейський скинув дружину з 4-го поверху в Сєвєродонецьку: сестра постраждалої розповіла про скандали в сім'ї
Рідні 27-річної жінки, яку в Сєверодонецьку Луганської області з балкона на 4-му поверсі викинув чоловік, бояться, що інцидент спишуть на невдалу спробу самогубства.
Про це повідомляється в матеріалі "КП в Україні". Зазначається, що Олексій, чоловік постраждалої, є поліцейським.
Пара познайомилася в 2013 році. Про скандали в родині знайомі знали й раніше: чоловік міг кричати на Дарину, іноді вона показувала близьким синці.
"До весілля такого ставлення не було. Після одруження почалося, руку на неї піднімати потихеньку почав, конфлікти пішли. Матами міг її покривати вільно.
Коли вона була вагітна, робила сама в квартирі ремонт, сама з відрами, з цементом, стіни штукатурила... Сліз було багато. Але як розійтися, вони ж вінчані..." – розповіла сестра постраждалої Ганна.
8 червня після свята Трійці понеділок був вихідним, і подружжя вирішило провести цей вечір у місцевому кафе. На момент конфлікту обоє були напідпитку.
"Напередодні трагедії ми з нею розмовляли, вона тоді була вдома, все було добре. Того вечора вони відпочивали. Даша сказала, що випила 4 келихи вина, вони прийшли додому, він випив іще "півторачку" вина, а до цього 2 літри пива в кафе.
Вона говорила: "Льошо, давай зупиняйся, давай відпочивати, Діаночку потрібно вкладати". Почався конфлікт, Льоша почав кричати, штовхати Дашу, вона впала на дитину", – переказала події сестра.
За її словами, до того, як викинути дружину з балкона, поліцейський бив її у квартирі, викручував руки в присутності однорічної доньки.
"Як тільки Даша потрапила в лікарню, його батьки допомагали, але щойно пост виклали в інтернет, вони сказали: "До побачення, можете нам не дзвонити", – додала Анна.
На місце НП, за словами родички постраждалої, спочатку приїхала поліція, потім "швидка", а потім батьки копа.
"Нашим мамі та татові попросила зателефонувати сама Даша, вона була в свідомості, сказала медикам номер тата, потім батьки подзвонили мені. Даша татові сказала: "Тату, я ще жива". Даша твердила всім: "Я не сама випала". Це чули сусіди, патрульні, пізніше повторила це сім'ї", – розповіла жінка.
Як повідомляв OBOZREVATEL, коли на місце інциденту приїхали копи, поліцейський заявив їм, що "свій". При цьому жінка після падіння з 4-го поверху залишалася при свідомості.