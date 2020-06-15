Рідні 27-річної жінки, яку в Сєверодонецьку Луганської області з балкона на 4-му поверсі викинув чоловік, бояться, що інцидент спишуть на невдалу спробу самогубства.

Про це повідомляється в матеріалі "КП в Україні". Зазначається, що Олексій, чоловік постраждалої, є поліцейським.

Пара познайомилася в 2013 році. Про скандали в родині знайомі знали й раніше: чоловік міг кричати на Дарину, іноді вона показувала близьким синці.

КП в Україні

"До весілля такого ставлення не було. Після одруження почалося, руку на неї піднімати потихеньку почав, конфлікти пішли. Матами міг її покривати вільно.

Коли вона була вагітна, робила сама в квартирі ремонт, сама з відрами, з цементом, стіни штукатурила... Сліз було багато. Але як розійтися, вони ж вінчані..." – розповіла сестра постраждалої Ганна.

КП в Україні

8 червня після свята Трійці понеділок був вихідним, і подружжя вирішило провести цей вечір у місцевому кафе. На момент конфлікту обоє були напідпитку.

"Напередодні трагедії ми з нею розмовляли, вона тоді була вдома, все було добре. Того вечора вони відпочивали. Даша сказала, що випила 4 келихи вина, вони прийшли додому, він випив іще "півторачку" вина, а до цього 2 літри пива в кафе.

Вона говорила: "Льошо, давай зупиняйся, давай відпочивати, Діаночку потрібно вкладати". Почався конфлікт, Льоша почав кричати, штовхати Дашу, вона впала на дитину", – переказала події сестра.

За її словами, до того, як викинути дружину з балкона, поліцейський бив її у квартирі, викручував руки в присутності однорічної доньки.

"Як тільки Даша потрапила в лікарню, його батьки допомагали, але щойно пост виклали в інтернет, вони сказали: "До побачення, можете нам не дзвонити", – додала Анна.

На місце НП, за словами родички постраждалої, спочатку приїхала поліція, потім "швидка", а потім батьки копа.

"Нашим мамі та татові попросила зателефонувати сама Даша, вона була в свідомості, сказала медикам номер тата, потім батьки подзвонили мені. Даша татові сказала: "Тату, я ще жива". Даша твердила всім: "Я не сама випала". Це чули сусіди, патрульні, пізніше повторила це сім'ї", – розповіла жінка.

КП в Україні

Як повідомляв OBOZREVATEL, коли на місце інциденту приїхали копи, поліцейський заявив їм, що "свій". При цьому жінка після падіння з 4-го поверху залишалася при свідомості.