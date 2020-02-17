"Ударив мене й отримав відповідь у голову!" Помічник "слуги" і депутат міськради влаштували епічну бійку. Відео

У Сєвєродонецьку в неділю, 16 лютого, побилися депутат Лисичанської міськради від "Оппоблоку" Іван Полупанов і блогер, помічник "слуги народу" Єлизавети Богуцької В'ячеслав Шевчук.
Як повідомила пресслужба поліції Луганської області в Facebook, конфлікт стався перед будівлею міськради (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).
Після бійки обидва учасники звернулися в поліцію із заявою про тілесні ушкодження. Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею про умисне легке тілесне ушкодження (ст.125 Кримінального кодексу України).
Помічник "слуги" і депутат міськради влаштували бійку
Колаж
На своєму YouTube-каналі Полупанов опублікував кадри бійки з камери відеоспостереження, розповівши свою версію події.
Бійка Полупанова і Шевчука
Скрін відео
"Він [Шевчук] скрізь ходить і говорить, що він бойовий офіцер, служив у добровільному батальйоні "Айдар", мало не звільняв одноосібно всю Луганську область. Але факт залишається в тому, що Славік просто – це вже не моя думка, так говорять хлопці, – що Славік просто боягуз. Він, коли їхали на бойове завдання, просто втік...
Ось я підходжу, задаю питання... У нього не витримують нерви, ось він мене б'є й отримує відповідь у голову. Ну а як іще вчинити?" – розповів Іван Полупанов. Він зазначив, що першим до нього із запитаннями підійшов сам Шевчук.
В'ячеслав Шевчук
Скріншот
Іван Полупанов
v-reporter.com.ua
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Відео Полупанова з його коментарем:
Як писав OBOZREVATEL, раніше проросійські пропагандисти заявили, що в окупованому Луганську представники місії ОБСЄ нібито побили місцевих жителів. Конфлікт стався біля кафе.
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