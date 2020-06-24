Поліцейський викинув дружину з балкона: з'явилася версія копа й нові деталі трагедії в Сєвєродонецьку

Адвокат сержанта поліції Олексія Конєва, дружина якого отримала серйозні травми при падінні з балкона 4-го поверху в Сєвєродонецьку, стверджує, що інцидент нібито був спробою самогубства.

Про це, посилаючись на заяву юриста Олега Мозольова, пише "Слідство.Інфо". Сама потерпіла, 27-річна Дарина Конєва, наполягає: з балкона її скинув чоловік.

"Підхопив мене на руки, як наречену – і викинув", – розповіла журналістам жінка. Вона вже два тижні лежить у лікарні з численними переломами та іншими травмами, деякий час провела в реанімації. Маленька дочка жінки тим часом у її батьків.

Передувала інциденту, як зазначила потерпіла, сварка з чоловіком через алкоголь. Конфлікт переріс у бійку, яка сталася на очах у дитини.

Дарина Конєва. Джерело: Слідство.Інфо

Дарина поскаржилася на погане самопочуття. Вона готується до чергової операції на руці: через ускладнення після перелому їй повинні встановити спеціальну конструкцію для фіксації кісток.

"Зрушилися уламки кістки в руці й вона почала неправильно зростатися. Тепер поставлять апарат Ілізарова. Якщо погіршиться, будуть ще спиці. Лікарі зараз не дають жодних прогнозів, нічого не обіцяють. Може бути і таке, що рука вже не буде функціонувати нормально", – повідомила Дарина.

Травми потерпілої. Джерело: Слідство.Інфо

Травми потерпілої. Джерело: Слідство.Інфо

Травми потерпілої. Джерело: Слідство.Інфо

Вона розповіла, що після того, як чоловік став її бити, вона вибігла на балкон і почала кликати на допомогу.

"Він потягнув мене назад у кімнату, почав погрожувати, що якщо я не закрию рот, викине вниз. Я сказала: "Ну, давай!" – згадала потерпіла. Після цього чоловік скинув її.

Олексій Конєв. Джерело: Слідство.Інфо

Батько Дарини Віталій розповів, що дочка вдарилася об дах заскленого балкона сусідів знизу і гілки дерева, яке росте поруч. У результаті вона отримала численні травми, зокрема, перелом чотирьох ребер, відкритий перелом руки, вивих ліктя, струс мозку і пробиту легеню.

Чоловік так жодного разу і не намагався з нею поспілкуватися. "Він зник. Точно не прийде, тому що знає, що винен і що я йому цього не прощу", – сказала потерпіла.

Зі свого боку адвокат поліцейського заявив: "Мій підзахисний повністю заперечує інформацію, яку поширює його дружина. Там був сімейний скандал, після якого він пішов на кухню – де фактично жив останні півроку. В кімнаті його не було – тому хто як стрибав, він не бачив".

Мозольов запевняє, що Дарина нібито довгий час перебувала в нестабільному емоційному стані, а в той вечір, ймовірно, намагалася накласти на себе руки.

Дарина Конєва. Джерело: Слідство.Інфо

"Це була спроба покінчити життя самогубством, так. Дарина про це не раз заявляла і, на думку Олексія, була схильною до цього. Вона писала йому, що не хоче так жити, наскільки я знаю, була ініціатором всіх скандалів...

Дарина постійно говорила: "Ти мені так набрид – що я повинен зробити, щоб ти пішов? Переспати з кимось іншим чи, може, викинутися з балкона? Покінчити життя самогубством? "Того вечора вони в черговий раз посварилися", – стверджує адвокат копа.

Дарина Конєва. Джерело: Слідство.Інфо

Олексій Конєв (у центрі). Джерело: Слідство.Інфо

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