У Севастополі затримали російського пропагандиста

Кирило Лютий Розслідування 01:43, 28.07.2020

В окупованому Севастополі затримали пропагандиста Сергія Рульова.

Як повідомив блогер "Кримський бандерівець", посилаючись на підконтрольні окупантам ресурси, Рульов робив репортаж про День Військово-морського флоту і "ставив питання", які "насторожили російських морських піхотинців".

Вони вважали, що Рульов є "українським провокатором" і повідомили правоохоронцям. В результаті його затримали для з'ясування особи, але через дві години відпустили.

Сергій Рульов

"Це той мудак, якого побили антимайданівці і який кричав" Топаз, дай команду". Роспропаг**дони тоді в побитті звинуватили майданівців", – нагадав блогер.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Гордон присвятив російському пропагандиста Соловйову пісню, назвавши його "вечірнім мудозвоном".

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