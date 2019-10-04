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6 жовтня • оновлено в 18:15
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"У щасливому королівстві щось не так": у мережі показали "документи" перепису в "Л/ДНР"

27т Читати матеріал російською

Терористи "Л/ДНР" використовують довідки для проведення перепису жителів самопроголошених на Донбасі "республік".

Відповідне фото на своїй сторінці в Twitter опублікував блогер з ніком Necro Mancer. На "документі" сказано, що він "служить тільки для правильного підрахунку населення".

У довідці кілька рядків. Жителям "ЛНР" і "ДНР" пропонують вказати ім'я та рік народження, що порушує принцип анонімності. В кінці переписувач повинен поставити підпис та ініціали.

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Ілюстрація. Окупація Донбасу

Ілюстрація. Окупація Донбасу

Газета.Ру

Цей листочок "влада" радить зберігати до 1 грудня поточного року.

"Сьогодні бродили нові переписувачі за старими адресами... Щось в щасливому королівстві пішло не так?" – зазначив у коментарі один із користувачів.

Довідка

Довідка

twitter.com/666_mancer

Коментарі до посту Necro Mancer

Коментарі до посту Necro Mancer

Скріншот

Коментарі до посту Necro Mancer

Коментарі до посту Necro Mancer

Скріншот

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Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
Теги
ДНР Новини ДНР Новини ЛНР Новини Донбасу фотографии
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Вы можете биться в истерике, падать на жопу, сучить ногами, но Л-ДНР готовится к выборам! А это значит, что они уже "забили" на Украину!
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