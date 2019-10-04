"У щасливому королівстві щось не так": у мережі показали "документи" перепису в "Л/ДНР"

Терористи "Л/ДНР" використовують довідки для проведення перепису жителів самопроголошених на Донбасі "республік".

Відповідне фото на своїй сторінці в Twitter опублікував блогер з ніком Necro Mancer. На "документі" сказано, що він "служить тільки для правильного підрахунку населення".

У довідці кілька рядків. Жителям "ЛНР" і "ДНР" пропонують вказати ім'я та рік народження, що порушує принцип анонімності. В кінці переписувач повинен поставити підпис та ініціали.

Ілюстрація. Окупація Донбасу Газета.Ру

Цей листочок "влада" радить зберігати до 1 грудня поточного року.

"Сьогодні бродили нові переписувачі за старими адресами... Щось в щасливому королівстві пішло не так?" – зазначив у коментарі один із користувачів.

Довідка twitter.com/666_mancer

Коментарі до посту Necro Mancer Скріншот

Коментарі до посту Necro Mancer Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Раніше стало відомо, що з 1 до 14 жовтня терористи мають намір провести поквартирний обхід. Також у "республіці" встановлять стаціонарні пункти, де буде проводитися перепис.

Донецький блогер Дмитро Черкасов зазначив, що ватажки псевдореспублік "Л/ДНР" будуть завищувати кількість населення під час перепису, щоб Росія не могла скоротити фінансування окупованого Донбасу.

На думку заступника голови Луганської обласної державної адміністрації Юрія Клименка, перепис населення може бути небезпечним для жителів як окупованого Донбасу, так і підконтрольних Україні територій.

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