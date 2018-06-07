У СБУ є ще один затриманий у справі Бабченка - ЗМІ

У слідства у справі про замах на журналіста Аркадія Бабченка є ще один свідок, який може бути "технічним" організатором процесу з пошуку кілерів і отримання зброї.

Саме цій людині підозрюваний в організації "вбивства" Бабченка Борис Герман, нібито, передавав вказівки від замовника, повідомляє INSIDER з посиланням на інформоване джерело.

За інформацією видання, ця людина затримана, знаходиться під вартою. Правоохоронці частково "засвітили" його послам і журналістам зі списку. Його ж розмову з Германом про "ціну на ринку" кілерів, правоохоронці, швидше за все, пізніше збираються оприлюднити у вигляді докази.

Саме з його листування з Германом, за даними джерел, спецслужби і витягли "список 30", який за пару годин розрісся до "списку 47". Це сталося після того, як свою участь у зустрічі з керівниками СБУ і ГПУ 1 червня підтвердили 17 журналістів.

За даними джерел серед правоохоронців, саме цей список вони продовжують поповнювати, дістаючи видалені файли з телефонів Германа і затриманого "свідка".

Відзначається, що ніяких аудіозаписів розмов Германа з російськими кураторами в зафіксованому СБУ вигляді не існує. Є тільки його розмова з "свідком", де вони обговорюють суми за вбивства людей зі списку і торгуються.

За наявною інформацією, на відміну від Германа, "технічний організатор процесу" є "підкованим людиною в питаннях, про які говорить".

Швидше за все, саме ця людина і був ланкою, що пов'язувала Германа з "кілером" Олексієм Цимбалюком. Хто він - точно не відомо.

За інформацією видання, ім'я замовника "вбивства Бабченка" було відомо спецслужбам до інсценування, але за кілька днів до "смерті" журналіста він втік до Росії. Другий транш по Бабченко від Германа "кілеру" Цимбалюку, як на це розраховували силовики, теж переданий не був.

Ідеологічних мотивів, за даними слідства, у Германа не було, однак він має проблеми з грошима і бізнесом, а його батько - досить відомий у вузьких колах людина. Інформація про існування "списку 30" була відома спецслужбам до затримання Германа.

Як повідомляв OBOZREVATEL, про "вбивство" Бабченка у власній квартирі стало відомо 29 травня. 30 травня на брифінгу СБУ з'ясувалося, що це була спецоперація, і що журналіст живий. Крім того, спецслужби з'ясували, що Бабченка хотіли вбити за винагороду в $ 15 тис.

31 травня в Шевченківському райсуді Києва назвали ім'я замовника замаху на Бабченка, а незабаром заарештували його на 2 місяці без права внесення застави.

Пізніше стало відомо про списку з 47 осіб, на яких також готувалися замахи. Список був опублікований ЗМІ, після чого СБУ підтвердила його справжність .