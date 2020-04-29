Глава Російської православної церкви патріарх Кирило заборонив московському протодиякону Андрію Кураєву проводити священнослужіння через слова останнього про померлого від коронавірусу COVID-19 протоієрея Олександра Агейкіна.

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Відповідний указ датований 29 квітня, його опублікувала пресслужба Московської міської єпархії на своїй сторінці. Цьому передувала публікація Кураєвим блогу на платформі Livejournal.

Так, протодиякон написав, що загиблий від COVID-19 протоієрей запам'ятався йому як "тупий кар'єрист, який зробив кар'єру в сфері VIP-сервісу". За словами Кураєва, саме через "дрібні реформи Кирила" Агейкін став першим настоятелем Єлоховського собору, який не отримав титул протопресвітера.

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У відповідь на це глава РПЦ заявив про заборону протодиякону у священнослужінні. Причиною було названо "публічну образу пам'яті настоятеля Богоявленського кафедрального собору міста Москви протоієрея Агейкіна" та "попередні діяння, щодо яких надходили скарги" на ім'я Кирила.

"Вам забороняєтеся у священнослужінні до ухвалення рішення єпархіальним церковним судом після розгляду згаданих діянь", – йдеться в указі патріарха.

Блог Кураєва Скріншот

Указ патріарха Кирила Скріншот

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