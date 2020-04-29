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29 квітня • оновлено в 20:56
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У РПЦ спалахнув скандал через померлого від COVID-19 священика: всі деталі

2.6т
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Глава Російської православної церкви патріарх Кирило заборонив московському протодиякону Андрію Кураєву проводити священнослужіння через слова останнього про померлого від коронавірусу COVID-19 протоієрея Олександра Агейкіна.

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Відповідний указ датований 29 квітня, його опублікувала пресслужба Московської міської єпархії на своїй сторінці. Цьому передувала публікація Кураєвим блогу на платформі Livejournal.

Так, протодиякон написав, що загиблий від COVID-19 протоієрей запам'ятався йому як "тупий кар'єрист, який зробив кар'єру в сфері VIP-сервісу". За словами Кураєва, саме через "дрібні реформи Кирила" Агейкін став першим настоятелем Єлоховського собору, який не отримав титул протопресвітера.

У РПЦ спалахнув скандал через померлого від COVID-19 священика. Ілюстрація

У РПЦ спалахнув скандал через померлого від COVID-19 священика. Ілюстрація

У відповідь на це глава РПЦ заявив про заборону протодиякону у священнослужінні. Причиною було названо "публічну образу пам'яті настоятеля Богоявленського кафедрального собору міста Москви протоієрея Агейкіна" та "попередні діяння, щодо яких надходили скарги" на ім'я Кирила.

"Вам забороняєтеся у священнослужінні до ухвалення рішення єпархіальним церковним судом після розгляду згаданих діянь", – йдеться в указі патріарха.

Блог Кураєва

Блог Кураєва

Скріншот

Указ патріарха Кирила

Указ патріарха Кирила

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, священник Російської православної церкви отець Сергій (Микола Романов), прокляв усіх, хто зазіхає на закриття храмів через пандемію коронавірусу.

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Автор
Яра Дорош
Місце
Росія
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Evlanov Sergey
Evlanov Sergey
Пауки в банке начали кусаться?
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Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
а вам иудам.какая разница?
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