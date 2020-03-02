У розвідці заявили, що знають плани Росії щодо Криму

За час окупації Росія збільшила чисельність своїх військових в Криму в 2,5 рази і не збирається зупинятися.

Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

"В окупованому Криму відбулося збільшення чисельності військовослужбовців РФ у 2,5 рази. З 2014-го по 2019 рік – з 10-12 тис. осіб (до початку агресії) до 32 500.", – повідомив Скібіцький.

Після анексії Криму в 2014 році Росія проводить регулярні військові навчання на півострові

Він також зазначив, що відбулося нарощування не тільки особового складу, а й озброєння. "Це бойові кораблі, це авіаційний компонент, який на той час був представлений тільки літаками морської авіації, патрульними, а також Су-24. На сьогодні – це майже весь спектр бомбардувальної, винищувальної авіації", – уточнив представник ГУР.

Крім того, зараз Крим "насичений" російськими засобами протиповітряної оборони С-400, протикорабельними ракетними комплексами "Бал", "Бастіон"та ін.

На думку ГУР, цей військовий потенціал РФ буде і надалі нарощувати. Бо на сьогодні РФ використовує Крим як форпост для проєкції сили не тільки в нашому Чорноморському регіоні, а і як свою основну базу для застосування військ Росії у Сирії.

Ракетні комплекси

У ГУР вважають, що, відповідно, зростає загроза і для України. "Ті самі бойові літаки і вертольоти, які дислоковані на півночі півострова, можуть у з'єднанні з повітряно-десантними військами виконувати штурмові операції на нашій території", – додав Скібіцький.

Він також заявив, що військова розвідка знає плани Росії по Криму. "Угруповання військ РФ буде нарощене. За нашими оцінками, вони вийдуть на чисельність близько 40 тис. військовослужбовців, буде збільшено кількість озброєння", – зазначив представник ГУР МОУ.

Повністю інтерв'ю можна прочитати тут.

Як повідомляв OBOZREVATEL, угруповання Збройних Сил РФ вздовж державного кордону України становить близько 90 тисяч військовослужбовців. Також стало відомо, що на сьогодні Росія завершує формування двох нових армій і армійського корпусу.

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