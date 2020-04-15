В Україні розвивається зброя, здатна дати потужну відсіч військам Росії на Донбасі. Ця новина викликала великий резонанс у російських ЗМІ.

Йдеться про модернізовану ракету "Вільха-М" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця). У разі нового широкомасштабного наступу РФ, з її допомогою наша країна отримує потужний засіб стримування, підкреслив у коментарі "Цензор.Нет" директор Павлоградського хімічного заводу Леонід Шиман.

"Путін довго думатиме, чи варто йому знову атакувати Україну і обстрілювати наші міста, як це робили росіяни в 2014-2015 роках, знаючи, що удари "Вільхи" можуть бути нанесені і по їхніх об'єктах критичної інфраструктури, на кшталт того ж "Кам'янського", – сказав він.

У Росії запанікували через потужну зброю України

Зазначимо, що саме ці слова викликали паніку в росЗМІ, які почали писати, що "в Україні заявили про можливість завдати ракетного удару по російському НПЗ".

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"Нанесення ракетного удару по інфраструктурних об'єктах у Росії, враховуючи нафтопереробний завод у Ростовській області, не виключив директор українського Павлоградського хімічного заводу, що виробляє, перероблює та утилізує ракетне паливо, Леонід Шиман. На його думку, українські системи реактивного залпового вогню за необхідності можуть нанести удари по російській інфраструктурі", – процитувало РЕН ТВ.

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Зі свого боку видання "Известия" заявило не тільки про те, що в нашій країні нібито "допустили нанесення ракетного удару по Росії".

"В Україні неодноразово звучали резонансні заяви про можливість атакувати Росію. Так, у листопаді політолог Тарас Загородній закликав створити ракети, здатні дістати російські АЕС і вдарити по них, створивши "ядерний вибух", – стверджує росЗМІ.

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