"Додав у вазі": у Росії заявили, що Сенцов припинив голодування

Російський омбудсмен Тетяна Москалькова стверджує, що український політв'язень Олег Сенцов припинив голодування в російській колонії.

Як заявила в ефірі телеканалу "112 Україна" уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денисова, документального підтвердження цього факту немає, передає "Укрінформ".

За її словами переговори з Москалькової зайшли в глухий кут.

"Вона наполягає на тому, щоб завтра ми почали з нею візит до Омська, а потім щоб вона поїхала в Херсон до Вишинського, а потім, коли-небудь після 22 червня, не факт, може і дадуть можливість відвідати Сенцова", - сказала Денисова .

Омбудсмен підкреслила, що Москалькова кілька разів сказала, що українець "припинив голодування, і все контролюють".

Крім того, як передає "Интерфакс", Москалькова заявила за час голодування Сенцов нібито додав у вазі два кілограми.

"Його стан здоров'я сьогодні задовільний. Він щодня - з його дозволу - отримує крапельницю з повним набором всіх поживних речовин, білків і вітамінів", - сказала вона в інтерв'ю єкатеринбурзькому "Четвертому каналу". "У вазі він не тільки не втратив, а й два кілограми додав", - додала вона.

За словами Денисової, вона повідомила Москалькову, що "якщо ви вважаєте Олега Сенцова громадянином РФ, то ви повинні були б давно запросити інформацію або ж приїхати в колонію, щоб зрозуміти, в якому стані він знаходиться". На це російський омбудсмен, за словами Денисової, сказала, що запросить таку інформацію і поділиться нею.

Відповідаючи на питання журналіста про візити в інших політв'язнів, Денисова зазначила, що і з цього питання сторони зайшли в глухий кут.

При цьому Денисова висловила припущення, що рішення в цьому питанні приймає не Москалькова: "Рішення приймаються набагато вище, однією людиною, як всі рішення в цій країні, і тому, я так думаю, що сьогодні нам ніхто не дозволить його відвідати".

Вона додала, що у випадку з Сенцовим готова погодитися навіть на відеоконференцію або на те, щоб російська сторона підтвердила інформацію про стан українського режисера в колонії.

Пізніше адвокат Сенцова Дмитро Дінзе спростував слова Москалькової.

"Відповідально заявляю, що Сенцов Олег тримає голодовку і в реанімацію його не возили. Не треба нагнітати ситуацію таким чином", - написав він у Facebook.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Денисову не пустили до Сенцова в колонії в Лабитнангі.

Нагадаємо, 14 травня 2018 року Сенцов оголосив безстрокове голодування з вимогою до влади РФ звільнити всіх українських політв'язнів. 28 травня він погодився на підтримуючу терапію.