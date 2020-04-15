У Росії заявили про затримання в Криму українських розвідників

Під тимчасово окупованому Криму нібито затримали українську розвідгрупу, до складу якої входила російська військова, яка була завербована.

Про це повідомили на сайті ФСБ країни-агресорки, зазначивши, що затримані нібито намагалися організувати теракти, викрасти відомості, що містять державну таємницю, і завербувати росіян.

"Розкриті розвідувальні операції були організовані начальником підрозділу української військової розвідки, дислокованого в місті Херсон, полковником Ахмедовим Олегом Алішеровичем, 1975 року народження", – сказано в повідомленні.

Що стосується росіянки, яка нібито входила до складу розвідгрупи, то її запідозрили у видачі в 2017-2018 роках представникам української військової розвідки довірених їй по службі відомостей, що становлять державну таємницю.

Ще один затриманий, за твердженням окупантів, – громадянин України, підозрюваний в здійсненні шпигунської діяльності за завданням української спецслужби. Щодо всіх фігурантів ФСБ зареєструвала кримінальні провадження про державну зраду і шпигунство.

З урахуванням наявності у росіянки неповнолітніх дітей за клопотанням слідства судом їй обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Громадянин України нібито поміщений під варту.

У ФСБ також додали, що інформація про ймовірну шпигунську діяльність затриманих нібито була отримана в рамках розслідування кримінального провадження, про реєстрування якого ФСБ Росії повідомляла в січні 2020 року.

"Фігурантом вказаного провадження є громадянин Росії, який обладнав за завданням полковника Ахмедова на території "республіки Крим" схрони з боєприпасами і вибуховими речовинами, які він попередньо таємно доставив з території України. Українською військовою розвідкою планувалося вчинення низки диверсійно-терористичних актів на об'єктах критичної соціальної і військової інфраструктури на території нашої країни", – написали окупанти.

Новина оновлюється.