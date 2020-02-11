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11 лютого • оновлено в 22:34
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/ Розслідування

У Росії затримали "чорного Леніна" з "ДНР"

7.8т
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В Архангельській області Росії затримали терориста "ДНР" Бенеса Айо, більше відомого під прізвиськом "чорний Ленін".

Його заарештували нібито за запитом України, повідомляє російське видання Regnum із посиланням на члена "Комуністичної партії Російської Федерації" Дмитра Сараєва.

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За його словами, терориста затримали близько 19:30 у селі Яренськ, куди той приїхав, щоб підтримати противників будівництва сміттєвого полігону в селищі Шиес. Туди повинні звозити тверді побутові відходи з Москви.

Терорист "ДНР" Бенес Айо

Терорист "ДНР" Бенес Айо

Скріншот

Сараїв зазначив, що затриманому загрожує депортація в Україну.

Як писав OBOZREVATEL раніше, терорист "ДНР" Айо Бенес, якого називають "чорним Леніним", виступив із претензіями до Росії.

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Автор
Карина Бондаренко
Місце
Росія Архангельськ
Тег
терористи "ДНР"
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Червоний Данило
Червоний Данило
ну все чepный питор, готовься! тебя как лeнинa, поxoронят....в пapaше cизo! но сначала твой язык тебе в жoпy затoлкaют!
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4
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Наш человек, он из Латвии! Не понимаю, как Россия может депортировать человека на дикую укроиню? За что???
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1
4
Рейт Адам
Рейт Адам
Кристина Стефанова, а ты выйди на пикет в его поддержку!)))) Тебя мусора ,быстренько на бутылку посадят,как ты любишь))
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2
1
Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Ну вот,как говорится, и допиз..делся черный членин...
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