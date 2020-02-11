У Росії затримали "чорного Леніна" з "ДНР"

В Архангельській області Росії затримали терориста "ДНР" Бенеса Айо, більше відомого під прізвиськом "чорний Ленін".

Його заарештували нібито за запитом України, повідомляє російське видання Regnum із посиланням на члена "Комуністичної партії Російської Федерації" Дмитра Сараєва.

За його словами, терориста затримали близько 19:30 у селі Яренськ, куди той приїхав, щоб підтримати противників будівництва сміттєвого полігону в селищі Шиес. Туди повинні звозити тверді побутові відходи з Москви.

Терорист "ДНР" Бенес Айо Скріншот

Сараїв зазначив, що затриманому загрожує депортація в Україну.

Як писав OBOZREVATEL раніше, терорист "ДНР" Айо Бенес, якого називають "чорним Леніним", виступив із претензіями до Росії.

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