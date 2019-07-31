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У Росії заговорили про звільнення українських моряків: названа дата

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Полонених українських моряків, яких безпідставно судять в Москві, можуть до жовтня відправити на батьківщину під особисту поруку уповноваженого Верховної Ради з прав людини Людмили Денисової.

При цьому вони продовжать брати участь в судових і слідчих діях, повідомляє газета "Известия".

"Український омбудсмен Людмила Денисова направила клопотання про особисте поручительство через МЗС Росії в Слідче управління ФСБ. У російській ноті було зазначено, що необхідно надати письмові гарантії відповідно до кримінально-процесуального законодавства Російської Федерації. Особиста порука - форма гарантії участі особи, щодо якої не винесли вирок, в судових і слідчих діях", - пояснив адвокат моряків Микола Полозов.

Полонені українські моряки

Полонені українські моряки

За його словами, зараз ці документи знаходяться в Слідчому управлінні ФСБ, але ще не дійшли до виконавця - слідчого, у провадженні якого знаходиться справа. Саме слідчий повинен у встановлений законом триденний термін винести рішення з цього питання.

Полозов підкреслив, що в разі задоволення прохання моряків звільнять з-під варти. Якщо ж буде отримано відмову, то постанова можна буде оскаржити.

В апараті уповноваженого Верховної Ради України з прав людини підтвердили факт передачі клопотання про особисте поручительство Денисової відповідним органам РФ, але не змогли уточнити, коли може бути отримана відповідь.

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При цьому, за словами джерела в російських дипломатичних колах, Москва не відмовляється від пропозиції відправити українських моряків додому, змінивши їм запобіжний захід і отримавши письмові запевнення від Києва, що всі підсудні продовжать участь в процесі над ними. Однак про припинення кримінального переслідування не йдеться.

"Як тільки відповідні особи в Росії отримають необхідний документ від України і вивчать його, можна буде обговорювати подальші кроки. Але ми від своїх слів не відмовлялися", - сказало джерело.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Українські політв'язні в Росії
Особа
Людмила Денисова
Місце
Росія
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Валевич Борис
Валевич Борис
В соответствии с международным трибуналом требуйте безоговорочного освобождения моряков, апеллируйте к международным инстанциям, требуйте санкций, а не думайте о том чтобы карлик сохранил свое лицо и достойно вышел из очередного своего кровавого преступления
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
После очередного захвата танкера их ждут курорты Магаданского края, а не освобождение.
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
А чем этот вариант отличается от того что недавно "разгромил" Климкин?
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