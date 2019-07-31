У Росії заговорили про звільнення українських моряків: названа дата

Полонених українських моряків, яких безпідставно судять в Москві, можуть до жовтня відправити на батьківщину під особисту поруку уповноваженого Верховної Ради з прав людини Людмили Денисової.

При цьому вони продовжать брати участь в судових і слідчих діях, повідомляє газета "Известия".

"Український омбудсмен Людмила Денисова направила клопотання про особисте поручительство через МЗС Росії в Слідче управління ФСБ. У російській ноті було зазначено, що необхідно надати письмові гарантії відповідно до кримінально-процесуального законодавства Російської Федерації. Особиста порука - форма гарантії участі особи, щодо якої не винесли вирок, в судових і слідчих діях", - пояснив адвокат моряків Микола Полозов.

Полонені українські моряки

За його словами, зараз ці документи знаходяться в Слідчому управлінні ФСБ, але ще не дійшли до виконавця - слідчого, у провадженні якого знаходиться справа. Саме слідчий повинен у встановлений законом триденний термін винести рішення з цього питання.

Полозов підкреслив, що в разі задоволення прохання моряків звільнять з-під варти. Якщо ж буде отримано відмову, то постанова можна буде оскаржити.

В апараті уповноваженого Верховної Ради України з прав людини підтвердили факт передачі клопотання про особисте поручительство Денисової відповідним органам РФ, але не змогли уточнити, коли може бути отримана відповідь.

При цьому, за словами джерела в російських дипломатичних колах, Москва не відмовляється від пропозиції відправити українських моряків додому, змінивши їм запобіжний захід і отримавши письмові запевнення від Києва, що всі підсудні продовжать участь в процесі над ними. Однак про припинення кримінального переслідування не йдеться.

"Як тільки відповідні особи в Росії отримають необхідний документ від України і вивчать його, можна буде обговорювати подальші кроки. Але ми від своїх слів не відмовлялися", - сказало джерело.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

17 липня в ході засідання Лефортовський суду Москви 13 українським морякам продовжили арешт ще на три місяці. Підтримати українських Героїв приїхали їхні рідні, які зустріли їх оплесками.

Журналіст Роман Цимбалюк помітив, що з'явилися підстави очікувати якогось гучного рішення по морякам.

Уповноважена з прав людини в Росії Тетяна Москалькова повідомила про можливе звільнення полонених українських моряків.

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