У Росії задумали перейменувати Крим: що трапилося

Так званий віцепрем'єр уряду окупованого Криму, постійний представник республіки при президенті РФ Георгій Мурадов підтримав ініціативу про перейменування півострова в Республіку Крим - Тавриду.

Про це він заявив на міжнародному симпозіумі "Кримська Еллада: грецька спадщина Тавриди", де брала участь делегація з Греції, написала " Российская Газета ".

Раніше з ініціативою виступив голова національно-культурної автономії греків Криму "Таврида" Іван Шонус. Він вважає, що це зміцнить "російський статус півострова".

У Росії задумали перейменувати Крим Ua.news

"Мені здається дуже визначною ініціатива греків Тавриди використовувати в назві нашої республіки поряд з наявною ще додавання історичне, яке б звучало так: Республіка Крим - Таврида", – сказав Мурадов.

За його словами, в Росії в багатьох суб'єктах Федерації застосовуються назви, які мають ще й історичну частину.

Мурадов вважає, що кримські греки "дивляться в історичну глибину і хочуть, щоб використовувалася, зокрема, і та назва, яка застосовувалося щодо Тавриди протягом багатьох-багатьох століть".

"Це питання, безумовно, стосується всієї громадськості нашої республіки, і якщо громадськість цю ініціативу греків підтримає, то вона може вже цілком виходити на рівень конкретного обговорення в Державній раді Республіки Крим та інших органах влади", – підсумував так званий віцепрем'єр.

Як повідомляв OBOZREVATEL, депутат нелегітимної Держдуми, лідер ЛДПР Володимир Жириновський запропонував перейменувати вкрадений в України Крим.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся