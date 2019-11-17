"Ніколи не заперечували": в Росії спробували виправдатися за захоплені в України кораблі

Москва нібито не ставила під сумнів можливість повернення Україні захоплених у Керченській протоці військових катерів і буксира.

Таку заяву зробили в міністерстві закордонних справ РФ. Повідомлення було опубліковано на Telegram-каналі відомства 17 листопада.

"Ніколи не заперечували можливості повернення українській стороні цих суден", – підкреслили росіяни.

У МЗС РФ стверджують, що ще в червні поінформували посольство України в Москві про "наявних у рамках російського законодавства можливостей, які Київ може задіяти для звільнення моряків і кораблів".

Захоплені кораблі УП

Більш детально про процес повернення Україні кораблів читайте в онлайн-трансляції нашого видання за посиланням.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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