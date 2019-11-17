"Ніколи не заперечували": в Росії спробували виправдатися за захоплені в України кораблі

Москва нібито не ставила під сумнів можливість повернення Україні захоплених у Керченській протоці військових катерів і буксира.
Таку заяву зробили в міністерстві закордонних справ РФ. Повідомлення було опубліковано на Telegram-каналі відомства 17 листопада.
"Ніколи не заперечували можливості повернення українській стороні цих суден", – підкреслили росіяни.
У МЗС РФ стверджують, що ще в червні поінформували посольство України в Москві про "наявних у рамках російського законодавства можливостей, які Київ може задіяти для звільнення моряків і кораблів".
Захоплені кораблі
УП
Більш детально про процес повернення Україні кораблів читайте в онлайн-трансляції нашого видання за посиланням.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
25 листопада 2018 року в Керченській протоці корабель РФ протаранив буксир ВМС України, після чого Росія застосувала зброю і захопила три судна.
У полон потрапили 24 члени екіпажу, водночас троє моряків зазнали поранень. Зараз вони перебувають у московській в'язниці: їх судять за "незаконний перетин державного кордону Росії".
Україна звернулася до Міжнародного трибуналу ООН із морського права, щоб довести незаконність дій РФ.
25 травня суд постановив негайно звільнити всіх українців і три захоплені кораблі, однак конкретних дій після цього не було.
Україна і Росія у суботу, 7 вересня, провели довгоочікуваний обмін полоненими за формулою 35 на 35. Літаки зі звільненими приземлилися у Москві та Києві.
Україні віддали усіх захоплених Росією моряків і 11 політв'язнів. Других у результаті тривалих переговорів помилував своїм указом глава РФ Володимир Путін.
Президент України Володимир Зеленський прокоментував великий обмін, заявивши, що і він, і Путін виконали обіцяне.
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