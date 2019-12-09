У Росії винесли вирок ексміністру України: відео

У Росії винесли жорсткий вирок колишньому українському нардепу й ексміністру транспорту і зв'язку Миколі Рудьковському, звинуваченому в нападі на посольство РФ у Києві в червні 2014 року.

Його засудили до двох років колонії загального режиму. Про це повідомляє "Інтерфакс".

"Призначити Рудьковському покарання у вигляді двох років позбавлення волі з відбуванням покарання у виправній колонії загального режиму", – цитує видання вирок судді, який оголосили в Москві 9 грудня.

Микола Рудьковський telegraf.com.ua

Зазначається, що згідно з вироком, ексдепутат визнаний винним у нападі на установу, яка користується міжнародним захистом, із метою ускладнення міжнародних відносин (ч. 2 ст. 360 КК РФ).

Також суд стягнув із ексміністра України кошти: за цивільними позовами на користь Міністерства закордонних справ Росії – 5 млн 750 тис. рублів, а також на користь страхової компанії АТ "Согаз" – 8 млн 289 тис. рублів.

Водночас повідомляється, що прокурор у Москві попросив для Рудьковського покарання у вигляді 6 років колонії. Однак процес щодо нього пройшов в особливому порядку – "без дослідження доказів, оскільки він повністю визнав провину і розкаявся в скоєному".

"Суд із урахуванням пом'якшувальних обставин – часткового відшкодування Рудьковським матеріального збитку в розмірі 2 млн рублів, наявності у нього на утриманні малолітніх дітей і позитивних характеристик, поведінки в період слідства і каяття – знайшов підстави для призначення йому покарання "нижче нижчого", ніж передбачає його звинувачення", – підкреслили під час винесення вироку колишньому українському чиновнику.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Рудьковський був спійманий у Москві за те, що облив фарбою і закидав яйцями посольство РФ у 2014 році. Суд відмовився випустити його навіть під заставу в розмірі 10 мільйонів рублів.

4 грудня в Росії колишній нардеп і ексміністр транспорту та зв'язку Микола Рудьковський визнав провину в нападі на посольство РФ у Києві. Про це він заявив під час судового засідання Московського міського суду.

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