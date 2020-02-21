У Росії винесли вирок ексміністру оборони України Гриценку

Другий Західний окружний військовий суд Москви заочно приговорив до шести років колонії ексміністра оборони України Анатолія Гриценка за заклики до терактів в Росії.

Водночас зазначається, що прокурор попросив 9 років в’язниці для обвинуваченого, а також вимагав заборонити йому чотири роки після звільнення розміщувати звернення та інші матеріали в мережі. Зі свого боку захист наполягав на виправданні, повідомляє "Радіо Sputnik".

"Суд, вислухавши думки сторін, визнав винним Гриценка за ч. 2 ст. 205.2 КК РФ ("Заклики до здійснення терористичної діяльності на території Російської Федерації з використанням засобів масової інформації") і постановив призначити йому заочне покарання у вигляді шести років колонії загального режиму", – зачитав вирок суддя Данило Логачов.

У Росії винесли вирок Анатолію Гриценку

У росЗМІ підкреслили, що кримінальну справу щодо колишнього українського міністра розглянули за три засідання і заочно.

"Підсудний перебуває в Україні, а екстрадувати його не дозволяють українські закони і міжнародне право", – йдеться в повідомленні.

Зауважимо також, що слідчі продовжують наполягати, ніби у 2014 та 2017 роках Гриценко, перебуваючи в Україні, публічно закликав у ЗМІ до здійснення терористичної діяльності на території країни-агресорки.

Зокрема, в Слідчому комітеті РФ нагадали, що тодішній глава українського Міноборони просив підривати російські поїзди у прикордонних із Україною регіонах, а також автомобілі в Москві і Таганрозі – нібито у відповідь на проведену російськими спецслужбами діяльність, спрямовану на знищення української військової техніки і вбивство українських силовиків.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У Росії Слідчий комітет оголосив у розшук колишнього міністра оборони України Анатолія Гриценка.

Басманний суд Москви ухвалив рішення про заочний арешт українського політика.

Водночас Гриценко вважає кримінальну справу, відкриту проти нього в РФ, "відповіддю" на його висловлювання на адресу країни-агресорки.

У Москві (Росія) на суді над колишнім міністром оборони України Анатолієм Гриценком, прокурор зажадав засудити українця до дев'яти років колонії загального режиму.

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