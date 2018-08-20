В Росії винесли вирок активісту "Правого сектора": що про нього відомо

У Росії учасника "Правого сектора" Романа Терновського засудили на 2 роки 3 місяці колонії за участь в акціях, "спрямованих проти інтересів Росії".

Про це повідомила офіційний представник Слідчого комітету Світлана Петренко, передає РИА Новости.

"Вироком суду Терновському призначене покарання у вигляді 2 років 3 місяців позбавлення волі з відбуванням у виправній колонії загального режиму. Вирок набув законної чинності", - сказала вона.

Терновського звинуватили у виготовленні та розповсюдженні атрибутики з символікою "Правого сектора", а також "участі у публічних акціях, спрямованих проти інтересів РФ".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Терновський був затриманий восени 2017 року. У мережі з'явилося відео його затримання. У "Правом секторі" зробили заяву з приводу затримання Терновського.