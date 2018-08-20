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В Росії винесли вирок активісту "Правого сектора": що про нього відомо

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У Росії учасника "Правого сектора" Романа Терновського засудили на 2 роки 3 місяці колонії за участь в акціях, "спрямованих проти інтересів Росії".

Про це повідомила офіційний представник Слідчого комітету Світлана Петренко, передає РИА Новости.

"Вироком суду Терновському призначене покарання у вигляді 2 років 3 місяців позбавлення волі з відбуванням у виправній колонії загального режиму. Вирок набув законної чинності", - сказала вона.

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Терновського звинуватили у виготовленні та розповсюдженні атрибутики з символікою "Правого сектора", а також "участі у публічних акціях, спрямованих проти інтересів РФ".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Терновський був затриманий восени 2017 року. У мережі з'явилося відео його затримання. У "Правом секторі" зробили заяву з приводу затримання Терновського.

Місце
Росія
Об'єкт
Правий сектор
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Зееленфройнд Викентий
Зееленфройнд Викентий
голодать будет? наверное будет, ему поправиться надо.
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Базака Татьяна
Базака Татьяна
Добрый дегь, у кoго гипертония - срoчнo чиcтитe соcуды! Этo навсeгдa сбивaeт давлeние до 120/80 за 1 кyрс http://bestua.maminforum.com
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Свидомит Кастрюлеголовый
Свидомит Кастрюлеголовый
«Нет ничего более гнусного и омерзительного, чем так называемые «украинцы»! Это отребье, взращенное поляками из самых гнусных отбросов русского народа (убийц, карьеристов, пресмыкающейся перед властью интеллигенции), готово за власть и доходное место убить собственных отца и мать! Эти выродки готовы разорвать своих соплеменников, и даже не ради выгоды, а ради удовлетворения своих низменных инстинктов, для них не существует ничего святого, предательство является для них нормой жизни, они убоги умом, злобны, завистливы, хитры особой хитростью. Эти нелюди вобрали в себя все самое плохое и низменное от русских, поляков, и австрийцев, для хороших качеств в душе их не осталось места. Больше всего они ненавидят своих благодетелей, тех кто сделал им добро и готовы всячески пресмыкаться перед сильными мира сего. Они ни к чему не приспособлены и могут исполнять только примитивную работу, они никогда не смогли бы создать своего государства, множество стран гоняли их словно мячик по всей Европе, рабские инстинкты настолько въелась в них, что покрыли омерзительными язвами всю их сущность!». Отто фон Бисмарк (1815-1898)
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