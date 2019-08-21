У Росії винесли нове рішення щодо українських моряків

У середу, 21 серпня, Московський міський суд (Росія) визнав законним продовження арешту 24 полонених українських моряків, які були захоплені в Чорному морі, до 24 жовтня.
Про це повідомив у Facebook адвокат українців Микола Полозов.
"Апеляційна інстанція Московського міського суду залишила постанову Лефортовського районного суду без змін", – написав він.
Полонених моряків залишили під арештом у Росії
Полозов зазначив, що судові засідання з розгляду апеляційних скарг захисту на постанову Лефортовського районного суду про продовження терміну утримання під вартою за клопотанням прокурора проходили в закритому режимі.
Останніми розглянули апеляції на арешт третьої і четвертої груп моряків, у числі яких: Юрій Без'язичний, Юрій Будзило, Володимир Лісовий, Богдан Небилиця, Євген Семідоцький, Андрій Ейдер, Андрій Артеменко, Віктор Беспальченко, Володимир Варімез, Владислав Костишин, Олег Мельничук, Василь Сорока і Сергій Чуліба.
Нагадаємо, ще 11 морякам відмовили в апеляції 16 серпня.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
25 листопада 2018 року у Керченській протоці корабель РФ протаранив буксир ВМС України, після чого Росія застосувала зброю і захопила три судна.
У полон потрапили 24 члени екіпажу, при цьому троє моряків зазнали поранень. Їх судили за "незаконний перетин державного кордону Росії".
Міжнародний трибунал ООН з морського права 25 травня постановив негайно звільнити всіх українців і три захоплені кораблі.
Але прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Кремль не збирається звільняти моряків і його позиція залишиться незмінною до рішення суду в Росії.
Московський міський суд відмовився виконувати вимоги Міжнародного трибуналу ООН і залишив моряків під вартою. На початку липня слідство висунуло їм остаточні звинувачення.
16 серпня Московський міський суд почав розгляд апеляцій на арешт українських моряків.
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