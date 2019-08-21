У Росії винесли нове рішення щодо українських моряків

У середу, 21 серпня, Московський міський суд (Росія) визнав законним продовження арешту 24 полонених українських моряків, які були захоплені в Чорному морі, до 24 жовтня.

Про це повідомив у Facebook адвокат українців Микола Полозов.

"Апеляційна інстанція Московського міського суду залишила постанову Лефортовського районного суду без змін", – написав він.

Полонених моряків залишили під арештом у Росії

Полозов зазначив, що судові засідання з розгляду апеляційних скарг захисту на постанову Лефортовського районного суду про продовження терміну утримання під вартою за клопотанням прокурора проходили в закритому режимі.

Останніми розглянули апеляції на арешт третьої і четвертої груп моряків, у числі яких: Юрій Без'язичний, Юрій Будзило, Володимир Лісовий, Богдан Небилиця, Євген Семідоцький, Андрій Ейдер, Андрій Артеменко, Віктор Беспальченко, Володимир Варімез, Владислав Костишин, Олег Мельничук, Василь Сорока і Сергій Чуліба.

Нагадаємо, ще 11 морякам відмовили в апеляції 16 серпня.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!