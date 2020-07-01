У Росії відмовилися визнавати ветераном "полковника ДНР" Гратова: в мережу злили документи
У мережі з'явилися документи, в яких Апарат уповноваженого з прав людини в Росії і Комітет з оборони нелегітимної Держдуми РФ відмовляє в допомозі скандальному терористові, "полковнику ДНР" Валерію Гратову.
Їх опублікував на своєму Telegram-каналі офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан (Штірліц). "Батьківщина кине тебе, синку. Завжди. Відомий артист військового жанру "полковник Гратов" погано поживає. Пише в спортлото", – зазначив захисник України.
З оприлюднених відповідей на запити окупанта стає ясно, що Гратов просив визнати його ветераном війни на Донбасі та забезпечити відповідними соціальними гарантіями. Однак в країні-агресорці відхрестилися від цього питання і лише пообіцяли передати його вивчення МЗС РФ і заступнику голови Адміністрації президента Росії Дмитру Козаку.
"Російська Федерація не є стороною згаданого вами конфлікту на територіях невизнаних "Л/ДНР". І громадяни РФ не направлялися органами державної влади для участі в цьому конфлікті. При викладених обставинах уповноважений з прав людини в РФ, на жаль, позбавлений можливості надати вам сприяння у вирішенні питання віднесення учасників зазначеного конфлікту до ветеранів бойових дій, а також видачі будь-яких посвідчень тим з них, хто перебував у полоні", – йдеться в одній з відповідей на ім'я Гратова.
Нагадаємо, терорист Гратов був виданий Росії Україною в рамках обміну полоненими на початку січня 2020 року. Він є громадянином країни-агресорки.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
9 липня 2017 року українські спецслужби затримали на кордоні з невизнаним Придністров'ям російського полковника ВДВ Валерія Гратова ("Санича"), який воював на Донбасі на боці бойовиків.
Підготовка операції його затримання тривала півроку.
Під час допиту в СБУ він зізнався, що брав участь в бойових діях на Донбасі, захоплював в полон українських військових і допитував їх.
Крім того, Гратов був досить близький з нині покійними ватажками терористів "ДНР" – "Моторолою", "Гіві" і Олександром Захарченком, а також Безлером, який утік до окупованого Криму.
Також відомо, що свого часу затриманий полковник був вигнаний з посади начальника охорони "експрезидента" самопроголошеної Придністровської Молдавської республіки Ігоря Смірнова.