У Росії відмовилися визнавати ветераном "полковника ДНР" Гратова: в мережу злили документи

У мережі з'явилися документи, в яких Апарат уповноваженого з прав людини в Росії і Комітет з оборони нелегітимної Держдуми РФ відмовляє в допомозі скандальному терористові, "полковнику ДНР" Валерію Гратову.

Їх опублікував на своєму Telegram-каналі офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан (Штірліц). "Батьківщина кине тебе, синку. Завжди. Відомий артист військового жанру "полковник Гратов" погано поживає. Пише в спортлото", – зазначив захисник України.

З оприлюднених відповідей на запити окупанта стає ясно, що Гратов просив визнати його ветераном війни на Донбасі та забезпечити відповідними соціальними гарантіями. Однак в країні-агресорці відхрестилися від цього питання і лише пообіцяли передати його вивчення МЗС РФ і заступнику голови Адміністрації президента Росії Дмитру Козаку.

"Російська Федерація не є стороною згаданого вами конфлікту на територіях невизнаних "Л/ДНР". І громадяни РФ не направлялися органами державної влади для участі в цьому конфлікті. При викладених обставинах уповноважений з прав людини в РФ, на жаль, позбавлений можливості надати вам сприяння у вирішенні питання віднесення учасників зазначеного конфлікту до ветеранів бойових дій, а також видачі будь-яких посвідчень тим з них, хто перебував у полоні", – йдеться в одній з відповідей на ім'я Гратова.

Нагадаємо, терорист Гратов був виданий Росії Україною в рамках обміну полоненими на початку січня 2020 року. Він є громадянином країни-агресорки.

У Росії відмовилися допомагати обміняному терористові "ДНР" Telegram-канал Анатолія Штефана

РФ відхрестилася від участі у війні на Донбасі Telegram-канал Анатолія Штефана

Відповідь на ім'я Гратова Telegram-канал Анатолія Штефана

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