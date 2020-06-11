У Росії відхрестилися від суду в Гаазі у справі збитого МН17

Речниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що її країна нібито не є стороною кримінального процесу у справі про збитий над Донбасом Boeing МН17.

Категоричну заяву, яка не відповідає дійсності, дипломатка країни-агресорки зробила під час брифінгу 11 червня.

Катастрофа МН17

"Перш за все я хочу нагадати нашу принципову позицію: Російська Федерація не є стороною кримінального процесу, який ведеться Окружним судом Гааги. Звинувачення висунуті трьом громадянам Росії – Ігор Стрєлков, Сергій Дубинський і Олег Пулатов. Тому ми стежимо за його ходом з точки зору дотримання їх законних прав", – сказала Захарова.

Крім того, вона заявила, що, звинувачуючи Росію у справі про катастрофу рейсу MH17, слідство Нідерландів нібито намагається відвести будь-які підозри від України.

Нагадаємо, представниця прокуратури Нідерландів Деді Вуй-а-Цой, виступаючи на процесі у справі про збитий малайзійський Boeing МН17 в Гаазі, заявила, що на Донбасі воюють не сепаратисти, а кадрові російські військові.

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