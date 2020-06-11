У Росії відхрестилися від суду в Гаазі у справі збитого МН17
Речниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що її країна нібито не є стороною кримінального процесу у справі про збитий над Донбасом Boeing МН17.
Категоричну заяву, яка не відповідає дійсності, дипломатка країни-агресорки зробила під час брифінгу 11 червня.
"Перш за все я хочу нагадати нашу принципову позицію: Російська Федерація не є стороною кримінального процесу, який ведеться Окружним судом Гааги. Звинувачення висунуті трьом громадянам Росії – Ігор Стрєлков, Сергій Дубинський і Олег Пулатов. Тому ми стежимо за його ходом з точки зору дотримання їх законних прав", – сказала Захарова.
Крім того, вона заявила, що, звинувачуючи Росію у справі про катастрофу рейсу MH17, слідство Нідерландів нібито намагається відвести будь-які підозри від України.
Нагадаємо, представниця прокуратури Нідерландів Деді Вуй-а-Цой, виступаючи на процесі у справі про збитий малайзійський Boeing МН17 в Гаазі, заявила, що на Донбасі воюють не сепаратисти, а кадрові російські військові.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
8 червня в Нідерландах відновили засідання суду з розслідування катастрофи Boeing 777 рейсу MH17, збитого в небі над Донецьком у 2014 році.
Однак на другу сесію судового процесу у цій справі не з'явився жоден із чотирьох підозрюваних.
Під час засідання суддя Хендрік Стейнхаус заявив, що США мають у своєму розпорядженні супутникові фото, на яких показаний запуск ракети з "Бука" по Boeing 777 рейсу MH17, збитого над Донецьком у 2014 році.
Також на слуханні у справі МН17 голландський прокурор Тейс Бергер заявив, що в тілах членів екіпажу малайзійського Boeing було знайдено 29 осколків від російської ракети.
У свою чергу прокурор Деді Вуй-А-Цой озвучила кілька сценаріїв катастрофи малайзійського Boeing рейсу МН17.
Пізніше прокуратура Нідерландів заявила про готовність до розгляду справи по суті в частині зброї, з якої був збитий авіалайнер, так само як і особистостей обвинувачених.
А заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін розповів, що військово-політичне керівництво Росії може стати підозрюваними в судовій справі щодо Boeing 777 рейсу MH17, збитого над Донецьком у 2014 році.