У Росії в українця-зрадника виявили симптоми коронавірусу: його відправляють на Донбас

За даними української розвідки на території Росії в українця з російським паспортом виявили симптоми коронавірусу COVID-2019. Його збираються відправити на Донбас.

Чоловік незаконно отримав російський паспорт на території тимчасово окупованих Донецької і Луганської областей, повідомили в пресцентрі штабу ООС.

"Оскільки людина має місце реєстрації на території тимчасово окупованих Донецької і Луганської областей, росіяни не довго думаючи вирішили його якомога швидше доставити в ОРДЛО, а не лікувати в своїх медичних установах", – йдеться в повідомленні.

Чоловіка з підозрою на коронавірус відправлять на Донбас 112 Україна

Найближчим часом з російського міста Новошахтинськ чоловіка з підозрою на коронавірусну інфекцію доставлять на неконтрольовану ділянку російсько-українського кордону, а потім передадуть в одну з лікарень на окупованій території.

Станом на 9 березня в Росії кількість випадків зараження коронавірусом зросла з 17 до 20 осіб, пише ТАСС. Троє з них захворіли за останню добу і знаходяться в Москві. Всі вони відвідували Італію в останні два тижні.

Як писав OBOZREVATEL раніше, Україна ввела тимчасові обмеження на пропуск людей з окупованих районів Донецької та Луганської областей через поширення респіраторних захворювань, збудником яких може бути коронавірус COVID-2019.

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