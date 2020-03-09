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9 березня • оновлено в 14:51
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/ Розслідування

У Росії в українця-зрадника виявили симптоми коронавірусу: його відправляють на Донбас

25.9т
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За даними української розвідки на території Росії в українця з російським паспортом виявили симптоми коронавірусу COVID-2019. Його збираються відправити на Донбас.

Чоловік незаконно отримав російський паспорт на території тимчасово окупованих Донецької і Луганської областей, повідомили в пресцентрі штабу ООС.

"Оскільки людина має місце реєстрації на території тимчасово окупованих Донецької і Луганської областей, росіяни не довго думаючи вирішили його якомога швидше доставити в ОРДЛО, а не лікувати в своїх медичних установах", – йдеться в повідомленні.

Чоловіка з підозрою на коронавірус відправлять на Донбас

Чоловіка з підозрою на коронавірус відправлять на Донбас

112 Україна

Найближчим часом з російського міста Новошахтинськ чоловіка з підозрою на коронавірусну інфекцію доставлять на неконтрольовану ділянку російсько-українського кордону, а потім передадуть в одну з лікарень на окупованій території.

Станом на 9 березня в Росії кількість випадків зараження коронавірусом зросла з 17 до 20 осіб, пише ТАСС. Троє з них захворіли за останню добу і знаходяться в Москві. Всі вони відвідували Італію в останні два тижні.

Як писав OBOZREVATEL раніше, Україна ввела тимчасові обмеження на пропуск людей з окупованих районів Донецької та Луганської областей через поширення респіраторних захворювань, збудником яких може бути коронавірус COVID-2019.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
Тег
ООС
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Рысин Алексей
Рысин Алексей
Я дочь кароновироса во втором поколении )))
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Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
Любой украинец-предатель, любая украинка-пoтacкуxa! Это кредо уринян!
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хiлай вiктор
хiлай вiктор
Каждый нормальный украинец не против иметь несколько гражданств.
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