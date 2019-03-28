"У Росії такого немає!" Терористи "Л/ДНР" злякалися потужної зброї ЗСУ

Нове українське озброєння лякає терористів "Л/ДНР". Ця інформація підтверджується радіоперехопленням розмов членів незаконних збройних формувань про технічне оснащення Збройних Сил України.

Відповідне відео оприлюднив у Facebook офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) (щоб подивитися, проскрольте сторінку до кінця).

"ПТКРи й інша техніка дуже сильно хвилюють російсько-окупаційні війська", — написав він.

crime.in

"Далеко-далеко. А ось воно далеко: притягли з п'яти кілометрів і єб*шать. Мене ось ці російські канали добивають, які на Донбас не їздять: воює металобрухтом українська армія. Давно вони вже металобрухтом не воюють! Їм вже поставили й електроніку, в Росії такої немає, і радіоперехоплення, і зброю. Ракети старі були, ось ці ПТКРи з фіговими системами управління, а двигун і боєголовка хороші, поставили інші системи управління за лазером... Їх прикривають одразу "артою" і ПТКРами, що наші бояться з амбразури вже вилізти. Тому що знають, зараз тобі ПТКР прилетить", — йдеться в розмові терористів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в одному з українських морпортів виявили 36 зенітних ракет у складі російського комплексу С-125 "Печора" класу "земля-повітря" в повному оснащенні.

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