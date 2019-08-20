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У Росії страшною смертю загинули двоє українських моряків: подробиці трагедії

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У Росії в акваторії Чорного моря на танкері "Магус" від отруєння загинули двоє громадян України.

Українці були членами екіпажу й попередньо померли від отруєння метиловим спиртом, передає "Інтерфакс-Україна".

"У ніч на вівторок (20 серпня) в Морський рятувально-координаційний центр Новоросійська надійшло повідомлення від капітана судна "Магус" (прапор Панами) про те, що на борту перебувають дві людини з ознаками отруєння метиловим спиртом. Одна з них загинула, інша в комі. Для доставлення потерпілого на берег був направлений рятувальний буксир "Зухвалий", проте під час транспортування чоловік помер", – йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що один із загиблих – другий помічник капітана судна, інший – старший матрос.

Зараз Танкер "Магус" перебуває у Чорному морі в районі порту Тамань. Команда судна складається з 35 осіб.

Танкер (ілюстрація)

Танкер (ілюстрація)

ІА Regnum

Як повідомляв OBOZREVATEL, 19 серпня Апеляційний суд Херсонської області заарештував танкер MRIYA, який підозрюється в контрабанді нафтопродуктів.

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Росія
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Коленваленко Лесь
Коленваленко Лесь
Не фиг жрать стрёмное шило
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Ignatova Natalia
Ignatova Natalia
Нечего жрать российскую водку
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Какие там "украинские моряки". Твари, работающие на вонючих Кацaпов. Хрен с ними.
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Mihailova Kristina
Mihailova Kristina
Кацaп Кацaпыч, чего орешь, обычные ваши гастарбайтеры. На Украине жизни нет после революции гнидности, вы нация гастарбайтеров. Мне лично этих людей жалко.
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