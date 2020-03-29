Таємниця перевалу Дятлова – не єдиний випадок загибелі туристів при незрозумілих обставинах. Схожа історія сталася в січні 1973 року в горах Кольського півострова поблизу Мурманська.

Тоді під час лижного походу загинули десять студентів Куйбишевського авіаційного інституту. Офіційна причина смерті – переохолодження. Однак родичі і друзі загиблих вважають, що реальні обставини події правоохоронні органи приховували, а кримінальну справу засекретили, пише RT.

На місці загибелі групи було встановлено обеліск Wikimedia

Через півстоліття після трагедії двоюрідний брат одного із загиблих почав власне розслідування. Він переконаний, що історія студентів з Куйбишева багато в чому схожа з трагедією групи Ігоря Дятлова на Північному Уралі в лютому 1959 року.

Куйбишевці загинули на другий день шляху при проходженні перевалу в горах Ловозерських тундр над річкою Чівруай. Перших загиблих виявили випадково: з відставанням в один день тим же маршрутом йшла група студентів МАІ.

На перевалі вони наткнулися на вже майже занесені снігом тіла Михайла Кузнєцова, Сергія Гусєва, Юрія Кривова, Олександра Новосьолова та Анатолія Пирогова. Туристи зробили фотографії, знайшли в речах загиблих документи одного з керівників групи – Кузнєцова – і, дійшовши до Кіровська, доповіли рятувальникам про надзвичайну подію.

Фото всіх загиблих туристів RT

2 лютого з Кіровська на вертольоті цивільної авіації на місце виявлення тіл вилетіли слідчий прокуратури і команда рятувальників, серед яких був начальник рятувальні служби турклубу МАІ Володимир Борзенков.

За його словами, всі п'ятеро студентів лежали на наметі, а Кузнецов тримав у руці її край, яким, очевидно, намагався прикрити себе і товаришів.

Місце загибелі п'ятьох студентів RT

Тільки в березні вдалося знайти ще двох членів групи – Лідію Мартіну і Юрія Ушкова. Їх тіла, як зазначає Борзенков, знаходилися приблизно в 300 м від місця виявлення перших загиблих.

Ще через місяць в 3 км від основної групи знайшли Валентина Землянова і Артема Леканта. На думку рятувальників, молоді люди йшли в сторону Умбозера, намагаючись знайти варіанти для спуску з плато. Сил повернутися назад їм не вистачило.

Тіло Іллі Альтшуллера виявили тільки в червні. Він лежав біля підніжжя схилу, прямо під тим місцем на плато, де знайшли першу п'ятірку.

Карта з розташуванням тіл загиблих RT

На думку рятувальників, трагедія сталася через погодні умови, які раптово змінилися: різке похолодання і сильний вітер, від якого на плато не було де сховатися. Через вітер туристи не змогли поставити намет.

Чому група прийняла рішення розділитися? Чому Альтшуллер все ж виявився один на скелях, двоє пішли у зворотний бік, а ще двоє рухалися вперед назустріч найсильнішому вітру? На ці питання точних відповідей не було.

Студенти за кілька годин до загибелі RT

Двоюрідний брат загиблого Анатолія Пирогова Володимир відзначає, що влада не оголосили причин трагедії. Також не були оприлюднені результати розтину тіл, тому до цих пір невідомо, чи були у загиблих травми.

"Ми точно знали, що брат брав з собою в похід фотоапарат "Смена", але ні камеру, ні плівки нам не віддали, хоча деякі особисті речі були повернуті. Також було дивно, що багатьох хлопців в Куйбишеві з невідомої причини ховали в закритих трунах ", – розповів він.

Через гриф секретності на матеріалах розслідування навіть особисті зв'язки з силовиками не допомогли родичам дізнатися подробиці трагедії.

Випадки загибелі туристів при нез'ясованих обставинах відбувалися як до Чівруайської трагедії, так і після.

В кінці 1950-х при сходженні на пік Ангвундасчорр загинули двоє досвідчених альпіністів. Решта членів групи втекли з долини, залишивши тіла товаришів і спорядження, а після розповідали про нез'ясовний страх, який їх тоді охопив.

Влітку 1965 року в Ловозерських тундрах зникла група з чотирьох чоловік. Рятувальники знайшли останню стоянку туристів – там валялися намет, рюкзаки та речі. Останки туристів знайшли в іншому місці, але так і не змогли встановити, від чого вони загинули.

Через кілька років в цих місцях загинуло ще 11 осіб. Офіційна причина смерті – отруєння грибами. При цьому всі туристичні маршрути по Ловозерських тундрах після того випадку на довгий час були закриті.

У 1999 році на одному з перевалів поблизу Сейдозера при нез'ясованих обставинах загинули четверо туристів. За свідченнями очевидців, на їхніх обличчях застиг вираз жаху.

Ще одна дивна історія сталася порівняно недавно, влітку 2017 року. Поблизу Сейдозера туристами були виявлені два намети з розкиданими навколо речами. Власників туристичного спорядження знайти не вдалося.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в загибелі групи Дятлова знайшли містичний слід.

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