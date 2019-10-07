У Росії раптово зникли в'язні Кремля з Криму

Близькі українських в'язнів Кремля з окупованого Криму – Володимира Дудки і Олексія Бессарабова – досі не знають, де вони зараз.

Про це у коментарі "Крим. Реалії" розповів син Дудки Ілля Каверников, коментуючи хід сфабрикованої справи про "кримських диверсантів".

"Де він (Володимир Дудка. – Ред.) зараз, як його здоров'я і чи є у нього ліки, я не знаю. Минулого тижня я намагався дізнатися, чи прибув батько в СІЗО Лефортово, однак там сказали, що його ще немає" , – розповів чоловік.

Дудка і Бессарабов "Крим. Реалії"

За його словами, адвокати Дудки також досі не знають про його місцеперебування. Нагадаємо, Верховний суд Росії 15 жовтня має розглянути скаргу на вирок фігурантам справи "українських диверсантів" Бессарабову і Дудці. Для цього їх збиралися етапувати у Москву із сімферопольського СІЗО, де вони перебувають уже три роки.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Дудку і Бессарабова звинуватили у підготовці диверсії і незаконному зберіганні вибухових речовин. ФСБ затримала їх, а також Дмитра Штиблікова у листопаді 2016 року.

Підконтрольний окупантам суд у Севастополі (Крим) 4 квітня ухвалив вирок Дудці і Бессарабову. Вони отримали по 14 років позбавлення волі і штрафи.

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