У Росії раптово відмовилися від арештованого в Україні танкера

У Кремлі прокоментували арешт, який Україна наклала на затриманий СБУ танкер РФ Neyma, що блокував кораблі ВМС, захоплені в Чорному морі.

Так, на те, що трапилося, відреагували в МЗС РФ. Заступник глави відомства Григорій Карасін заявив, що Росія буде стежити за ситуацією навколо танкера, але оскаржувати рішення про арешт судна повинен його власник.

"Для нас найголовніше було звільнити людей. Наші громадяни моряки вже знаходяться давно вдома. Судно це знаходиться в приватному володінні, тому все має вирішити судова інстанція", – сказав він в ефірі Коммерсант FM.

У Росії раптово відмовилися від арештованого танкера

У Держдумі ж закликали до активних дій у відповідь. "Це грубе порушення норм міжнародного права. З нашого боку необхідно застосувати відповідні норми кримінального права, в тому числі можливе винесення даного питання на Раду Безпеки ООН", – цитує RT депутата Юрія Швиткіна.

На його думку, подібні дії не сприяють "встановленню конструктивних відносин між Москвою і Києвом".

Глава комітету Ради Федерації з міжнародних справ Костянтин Косачов же заявив, що затримання танкера слід серйозно розслідувати.

"Тут, скажімо так, не тільки і не стільки політика. Дану ситуацію треба залишити на професійне вивчення юристів. Необхідно розібрати цю історію з максимально можливою російською участю", – сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

25 липня СБУ спільно з Військовою прокуратурою в порту Ізмаїла затримали російський танкер NEYMA, який блокував українські військові кораблі в Керченській протоці. Він був перейменований на NIKA SPIRIT.

У Росії гнівно відреагували на затримання їх судна NEYMA.

Моряків із російського танкера відпустили на свободу. Всі вони повернулися в Росію. Їхній літак приземлився в аеропорту "Домодєдово" вранці 26 липня.

Капітан судна розповів, що не є свідком інциденту в Керченській протоці 25 листопада 2018 року, коли були захоплені українські моряки. Він також додав, що екіпаж не має наміру з'являтися на допит на вимогу України.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.