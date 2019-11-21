У Росії прояснили долю вкраденого з українських кораблів: що відомо

Росія практично відразу після захоплення українських кораблів "Нікополь", "Бердянськ" і "Яни Капу" вилучила "речові докази" – обладнання, озброєння, а також особисті речі моряків.

Про це в ефірі ObozTV розповів російський адвокат українських моряків Микола Полозов. За його словами, частина речей згодом була вкрадена.

"Усі 24 моряки залишаються обвинуваченими у кримінальній справі про незаконний перетин російського кордону, яку розслідує слідче управління ФСБ. Ба більше, кораблі є речовими доказами у цій справі", – нагадав Полозов.

"Практично відразу після захоплення, ще взимку, було демонтовано з кораблів радіонавігаційне устаткування, вивезені всі артилерійські боєприпаси, вилучено особисту стрілецьку зброю моряків, а також їхні документи й такі предмети, як телефони, комп'ютери, дискові накопичувачі", – розповів адвокат.

За його словами, все це також є речовими доказами, щодо яких проводились експертизи.

"За російськими законами, долю речових доказів у кінцевому підсумку визначає суд під час винесення завершального вироку. Але до цього часу на стадії попереднього розслідування слідчий вправі своєю постановою виключити ці предмети з числа речових доказів", – заявив Полозов.

Як зазначив адвокат, частина особистої власності морякам була повернута, але дещо зникло.

"Наприклад, цінні речі під час затримання. Ми їх навіть не знайшли серед речових доказів. Це окрема історія, ми будемо розбиратися, за яких обставин вони були загублені й викрадені", – підкреслив він.

На питання, чи означає це, що майно просто вкрали, Полозов відповів: "Якщо говорити простими словами – так".

"НВ"

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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