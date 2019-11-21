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21 листопада • оновлено в 13:39
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У Росії прояснили долю вкраденого з українських кораблів: що відомо

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Росія практично відразу після захоплення українських кораблів "Нікополь", "Бердянськ" і "Яни Капу" вилучила "речові докази" – обладнання, озброєння, а також особисті речі моряків.

Про це в ефірі ObozTV розповів російський адвокат українських моряків Микола Полозов. За його словами, частина речей згодом була вкрадена.

"Усі 24 моряки залишаються обвинуваченими у кримінальній справі про незаконний перетин російського кордону, яку розслідує слідче управління ФСБ. Ба більше, кораблі є речовими доказами у цій справі", – нагадав Полозов.

"Практично відразу після захоплення, ще взимку, було демонтовано з кораблів радіонавігаційне устаткування, вивезені всі артилерійські боєприпаси, вилучено особисту стрілецьку зброю моряків, а також їхні документи й такі предмети, як телефони, комп'ютери, дискові накопичувачі", – розповів адвокат.

За його словами, все це також є речовими доказами, щодо яких проводились експертизи.

"За російськими законами, долю речових доказів у кінцевому підсумку визначає суд під час винесення завершального вироку. Але до цього часу на стадії попереднього розслідування слідчий вправі своєю постановою виключити ці предмети з числа речових доказів", – заявив Полозов.

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Як зазначив адвокат, частина особистої власності морякам була повернута, але дещо зникло.

"Наприклад, цінні речі під час затримання. Ми їх навіть не знайшли серед речових доказів. Це окрема історія, ми будемо розбиратися, за яких обставин вони були загублені й викрадені", – підкреслив він.

На питання, чи означає це, що майно просто вкрали, Полозов відповів: "Якщо говорити простими словами – так".

У РФ прояснили долю вкраденого з українських кораблів

"НВ"

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Теми
Пряма трансляція Ефіри Oboz TV Новини ObozTV Повернення українських кораблів Росією Загострення в Азовському морі Російсько-український конфлікт
Особа
Микола Полозов
Місце
Україна
Тег
полонені моряки
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Zhukov Vanya
Zhukov Vanya
Как бы Рассея ни называла себя Европой, Азия прёт из всех щелей,пи@дят все,что под руку подвернётся.Сначала территории,а потом трусы и унитазы. Запасайтесь лучше навозом,скоро зима пора лепить скрепы расейские.
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Чорный Сашко
Чорный Сашко
Zhukov Vanya, 3aлyna ваня, мозги твои спucдили и гoBHa вместо них натолкали. Так и прёт со всех щелей.
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Рассадин Сергей
Рассадин Сергей
Zhukov Vanya, Нет "Ваня" тебе твои СМИ насрали в рот, а ты схавал. Потому что ты животное с промытым мозгом.
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Мельниченко Людмила
Мельниченко Людмила
Ну це вже давно не дивує.Це філософія цілої держави - грабуй, бери все, що погано лежить, правий той, хто сильніший і т. Д. Одним словом, середньовіччя!!!
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Рассадин Сергей
Рассадин Сергей
Мельниченко Людмила, Украинка, у вас есть привычка свое скотство транслировать на окружающих. Это ваши "воины свитла" тащили с Донбасса все, от телевизоров до унитазов. И вы скот сраный, уверены, что и все окружающие вас народы такие же. А это не так украинка.
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Zhukov Vanya
Zhukov Vanya
Очень рад за расеян,раз спёрли унитаз,надеюсь знают что это такое и как им пользоваться. Даже если будут умываться из него и то это уже великий прогресс.
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