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26 лютого • оновлено в 10:40
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/ Розслідування

У Росії посадили до в'язниці ексчлена "Правого сектору"

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Суд у Москві засудив до чотирьох років колонії українця Ігоря Пиріжка, який раніше був членом "Правого сектору".

Як повідомляє ТАСС, цю інформацію підтвердили в управлінні ФСБ по Москві й Московській області. Пиріжка визнали винним у скоєнні злочинів, передбачених частиною 1.1 статті 282.2, частиною 2 статті 282.2 і частиною 2 статті 205.2 Кримінального кодексу Росії (організація і участь в діяльності екстремістської організації, виправдання терористичної діяльності).

Ігор Пиріжок

Ігор Пиріжок

SM News

"Набув законноъ чинності вирок Другого Західного окружного військового суду щодо громадянина України Ігоря Пиріжка, 1968 року народження, активного учасника української праворадикальної організації "Правий сектор", забороненої на території РФ у зв'язку зі здійсненням екстремістської діяльності", – заявили у ФСБ.

Пиріжок буде відбувати покарання в колонії загального режиму з обмеженням права використання інтернету й адміністрування груп протягом трьох років.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Пиріжка затримали в Москві у квітні 2019 року і звинуватили у веденні "партизанської війни".

  • У "Правому секторі" підтвердили, що Пиріжок дійсно був членом організації, проте у 2014 році після перевірки був виключений з неї.

  • Виявилося, що він причетний до бандитизму і нацизму. Так, Пиріжок відомий як засновник російської фашистської організації "Легіон Вервольф". Був двічі судимий на території Російської Федерації.

  • Також він отримав вирок і в Україні – за виготовлення, збут і розповсюдження порновідеопродукції за участю неповнолітніх хлопчиків.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Місце
Росія Москва
Теги
ФСБ Правий сектор
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Какое мачо заголовок писало?
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Dehtyaryov Ilya
Dehtyaryov Ilya
А какого он делает в России ? Правые это же патриоты, чё он к агрессору приехал ?
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Обломов Гоша
Обломов Гоша
В 2009 году, уже после своего переезда на Украину, Пирожок опять был осуждён за изготовление, сбыт и распространение порнографических материалов с участием несовершеннолетних (приговор — 3 года лишения свободы)(с) )))
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