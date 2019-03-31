У Росії похвалилися "галюциногенною зброєю": з'явилося відео

У Російській Федерації похвалилися навчаннями своєї армії, на яких нібито було випробувано "галюциногенну зброю".

Це сталося під час вишколу бійців інженерно-штурмових підрозділів на нижньогородському полігоні Муліно, повідомляється на YouTube-каналі Міністерства оборони Росії (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Галюциногенна зброя Росії Скріншот відео

Зокрема, армія країни-агресора тренувалася забезпечувати проходження мотострільців і танкістів через утримуваний умовними незаконними збройними формуваннями укріплений район.

"На підході до позиції противника за допомогою установок УР-77 й інженерних машин ІМР-3М були знищені мінно-вибухові загородження, після чого бронетранспортери БТР-82А і бронеавтомобілі "Тайфун-К" штурмували укріплення умовного ворога. У навчаннях були задіяні понад 500 саперів-штурмовик і понад 30 одиниць спецтехніки і боємашин", — йдеться у пафосному коментарі до ролика.

У свою чергу, "Російська газета" звернула увагу на те, що групу інженерного спецназу, яка увірвалася в будівлю, де знаходився умовний противник, прикривав боєць, який, йдучи першим, ніс бронещит із яскравими ліхтарями, що часто блимали. "Проміжки між спалахами ретельно розраховані. Вони засліплюють противника, дезорієнтують його і можуть навіть викликати галюцинації", — пише видання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Військово-морський флот Росії оснащує свої кораблі небезпечною зброєю "візуально-оптичних перешкод" — 5П-42 "Філін". Дія розробки викликає у противників галюцинації й нудоту. "Філін" був розроблений після досліджень в Інституті мозку людини імені Бєхтєрєва РАН у Санкт-Петербурзі. Пристрій випускається державною компанією "Роселектроніка" і вже встановлений на фрегати "Адмірал Касатонов" і "Адмірал Горшков".

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