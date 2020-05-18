В даний час в Російській Федерації здійснюється перезавантаження моделі управління державою.

"Те, що відбувається сьогодні в Росії – це не просто перезавантаження Путіна. Це спроба перезавантажити і модель. Умовно – модель існуючої зараз гібридної автократії на інший варіант автократії", – заявив в інтерв'ю ObozTV ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін.

У цьому контексті ексміністр підкреслив, що для нинішньої моделі управління в РФ, в якій присутня "міфологія" про Україну як "споконвічні російські території", про українців і росіян як "один народ", реальний контроль України над Донбасом означав би катастрофу.

"Тому те, що відбувається в Росії, простих, а тим більше популярних рішень не має", – зауважив він.

Так, Клімкін повторив тезу, яку не раз озвучував – про те, що нинішнє керівництво Російської Федерації потребує зовнішньої експансії і що Україна розглядається Кремлем як найбільш прийнятний об'єкт для неї.

"Що потрібно робити, якщо ви дивитеся очима Путіна? Ви йдете в якусь історію про зовнішню експансію. Чи вистачає вам для цього умовної Білорусі? Звичайно, ні. Білорусь і так для більшості росіян своя. Тому дивитися будуть на нас", – переконаний ексміністр.

У Росії перезавантажують Путіна – Клімкін

За його оцінками, логіка Росії щодо України передбачає послідовну делегітимізацію української влади, а потім дестабілізацію ситуації в країні. "Ця логіка Росії буде досить послідовною. Особливо на тлі всіх проблем, які зараз там розкручуються", – зауважив Клімкін.

Повне інтерв'ю з Клімкіним читайте тут.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Павло Клімкін заявив, що Росія на чолі з президентом Володимиром Путіним прагне захопити не тільки східні області України, що робить зараз на Донбасі. Наступною метою російського лідера повинен стати і весь південь України.