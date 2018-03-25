У Росії огризнулися на заяву України щодо Криму

Заступник голови комітету з оборони і безпеки Держдуми Росії Юрій Швиткін прокоментував заяву ВМС України про "принесення в жертву" флоту під час окупації Криму.

За словами депутата, український флот був небоєспроможним тоді, передають РІА "Новини" .

"Повна відсутність боєготовності, міцної військової дисципліни. Що в 2014 році, що зараз він небоєспроможен. А якщо говорити про ті ВМС України, які добровільно увійшли до складу Чорноморського флоту Росії, то вони досить повно влилися і служать на сторожі рубежів російської держави", - сказав Швиткін.

Він назвав заяву про "пожертвування" провокацією і підкреслив, що висловлювання зроблено для того, щоб виправдати "українську верхівку", що прийшла до влади "незаконним шляхом".

Як повідомляв "Обозреватель", раніше в Раді відповіли на звинувачення по кораблях ВМС в Криму .