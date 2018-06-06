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У Росії автобус з українцями врізався у вантажівку: фото ДТП

1.6тЧитати новину російською

У Єфремівському районі Тульської області Росії мікроавтобус "Москва-Донецьк" з громадянами України зіткнувся з вантажівкою.

В результаті ДТП постраждали 3 українці, йдеться в повідомленні на сайті МНС РФ.

Пригода сталася приблизно о 1:15 середи, 6 червня, на 315-му км, траси М-4 "Дон".

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У постраждалих удари, травми голови і хребта. При цьому серйозних травм пасажири не отримали.

За попередніми даними, в мікроавтобусі перебувало 16 осіб, всі вони - громадяни України.

Пропагандистське видання ДАН повідомляє, що в аварії постраждала мешканка "ДНР". Жінка отримала травму хребта і була госпіталізована в травматологічне відділення районної лікарні міста Єфремов.

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Місце
РосіяТула
Об'єкт
ДТП
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