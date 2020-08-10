У РНБО озвучили підсумки двох тижнів перемир'я на Донбасі

У РНБО підтвердили дотримання режиму тиші на Донбасі. РБК

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов підтвердив дотримання режиму припинення вогню на Донбасі.

Як повідомляється на офіційному сайті РНБО, поодинокі випадки порушення перемир'я не мають системного характеру.

"На відміну від багатьох раніше оголошених припинень вогню, які налічували декілька днів, сьогодні триває вже п’ятнадцятий день перемир'я без пострілів із важкого озброєння і бойових втрат", – зазначив Данілов.

Він висловив сподівання, що досягнуті Тристоронньою контактною групою домовленості й надалі будуть виконуватися.

Як писав OBOZREVATEL: