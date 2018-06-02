У Рівному знімальна група потрапила в ДТП: є жертви

У Рівному автомобіль зі знімальною групою потрапив в ДТП з міжміським автобусом.

Як повідомляє прес-служба поліції області, аварія сталася на вулиці Дубенській.

За попередніми даними, водій автомобіля Renault Megane, здійснюючи маневр розвороту через подвійну суцільну лінію розмітки, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автобусом Setra сполученням Київ - Львів.

Внаслідок аварії важкі травми отримав пасажир легковика.

"Не дивлячись на вжиті реанімаційні заходи, життя чоловікові врятувати не вдалося, сьогодні близько четвертої години ранку він помер", - сказано в повідомленні.

При цьому додається, що в ДТП також отримали травми водій Renault (медики діагностували у нього політравму) і 23-річна пасажирка цього ж автомобіля (у неї перелом руки і закрита черепно-мозкова травма).

Обох госпіталізували в травматологічне відділення медзакладу.

За інформацією УНН, пасажирами Renault була знімальна група - журналіст і оператор.

У поліції додають, що на момент зіткнення в автобусі перебувало 42 людини, з яких постраждала тільки 23-річна пасажирка, її госпіталізували в лікарню із закритою черепно-мозковою травмою, ударами і саднами. Решта пасажирів пересіли в інший автобус і поїхали в пункт призначення.

В даний час за фактом ДТП розпочато досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Обидва транспортні засоби поміщені на штрафмайданчик. У водія легковика відібрали зразки крові з метою визначення наявності алкоголю або наркотиків.

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