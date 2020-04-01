У місті Рівне у власному помешканні знайшли застреленим заступника начальника ГУ Держгеокадастру у Рівненській області 32-річного Іллю Карпова.

Про це повідомило місцеве видання "Рівненські новини". У поліції факт загибелі чоловіка журналістам підтвердили та розповіли, що всі обставини будуть встановлені у рамках кримінального провадження.

"Відомо, що тіло високопосадовця було знайдено без ознак життя із вогнепальним пораненням. Попередньо встановлено, що Карпов застрелився сам", – йдеться на сайті.

У Рівному знайшли застреленим молодого високопосадовця Іллю Карпова Рівненські новини

Як повідомляв OBOZREVATEL, вмісті Нікополь Дніпропетровської області старшого лейтенанта поліції жорстоко вбили і намагалися заховати тіло в багажнику авто.

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