Більше 10200 одиниць! У Рівному у кілера вилучили рекордний арсенал зброї: фото і відео

У Рівному поліцейські в ході розслідування кримінального провадження за фактом замаху на вбивство судді, затримали 45-річного жителя міста, у якого вилучили величезний арсенал зброї та боєприпасів.

Про це повідомляє пресслужба обласного управління Національної поліції (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Відзначається, що смертоносні предмети були виявлені на території гаражного кооперативу, яким користувався фігурант розслідування.

Новини Поліція знайшла арсенал зброї у жителя Кривого Рогу

У Рівному у кілера вилучили рекордний арсенал зброї Пресслужба Нацполіціі

"У гаражі було вилучено 70 корпусів гранат та запалів до них, 27 електродетонаторів, шість тротилових шашок, 4,5 кг тротилу, два кг пластиду, один саморобний радіокерований вибуховий пристрій, 11 ручних протитанкових гранатометів, 28 гранат для підствольного гранатомета, один підстовбурний гранатомет, 16 пістолетів, п'ять револьверів, чотири пістолети-кулемети, вісім автоматів Калашникова, п'ять гвинтівок, одну снайперську гвинтівку Драгунова, одну гладкоствольну рушницю та понад 10 тисяч патронів різних калібрів", – сказано в повідомленні.

Також копи виявили чорнові записи з зазначенням прізвищ людей, проти яких відбувалися і планувалися злочини. Зокрема, 16 грудня, чоловік підпалив авто в центрі міста.

Фігуранту розслідування повідомили про підозру і підготували клопотання до суду про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

У Рівному у кілера вилучили рекордний арсенал зброї Пресслужба Нацполіціі

У Рівному у кілера вилучили рекордний арсенал зброї Пресслужба Нацполіціі

У Рівному у кілера вилучили рекордний арсенал зброї Пресслужба Нацполіціі

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Київській області силовики знайшли в квартирі арсенал зброї. "Стволи" з метою конспірації злочинці пересилали частинами через поштового оператора, а клієнтів знаходили по мережі.

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